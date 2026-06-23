Зачем на Дворцовой 15-метровый поезд и как ведущие «поплывут» без воды: секреты новой сцены «Алых парусов»

Центральным образом сцены станет портал.

Совсем скоро Дворцовая площадь превратится в одну огромную стройплощадку, а затем — в место, где сбываются мечты.

Организаторы «Алых парусов» приоткрыли завесу тайны: в 2026 году сцена удивит даже тех, кто видел всё. Рассказываем о главных фишках предстоящего праздника.

Вокзал для тех, кто уходит в большое плавание

Как сообщает пресс-служба Пятого канала, в этом году главной фигурой станет Портал. Это не просто декорация, а целый образ. В нем соединили черты вокзала, порта и причала.

Почему именно так? Всё просто: выпускной — это точка старта. Ребята покидают «тихую гавань» школы и отправляются в путь. Сцена будет символизировать связь между тем, что уже было, и тем, что ждет впереди.

Рекордные масштабы

Если вам казалось, что в прошлые годы сцена была огромной, забудьте. В 2026 году размах станет еще больше:

Площадь застройки выросла почти в два раза.

Высота некоторых частей — больше 30 метров. Это как десятиэтажный дом!

Конструкция весит тонны, но выглядеть будет легкой и воздушной.

Поезд будущего прямо на площади

Одна из самых крутых деталей — настоящий перрон, куда «прибудет» 15-метровый поезд. Его строят почти в натуральную величину.

Чтобы привезти этот состав из Москвы, его пришлось разобрать на 16 частей, а собирать на месте будут целых пять дней.

А ведущие праздника вообще будут «парить». Для них готовят специальную платформу в виде бумажного кораблика. Она работает на радиоуправлении — никаких рельсов или мешающих проводов. Будет казаться, что они просто плывут над толпой.

Живые экраны и парус из пикселей

Экраны на сцене займут больше 1000 квадратных метров. Это не просто телевизоры с картинкой. Они будут двигаться, раздвигаться и менять форму в реальном времени.

Самый необычный экран установят на высоте 22 метров — он будет выполнен в форме паруса.

Как рождается чудо

Все шоу ведет к главному моменту. По задумке постановщиков, на импровизированной верфи прямо на глазах у зрителей «родится» корабль.

Сначала это будет просто детский рисунок, который начнет расти, превратится в настоящий символ мечты и в итоге уйдет в большое плавание по Неве.

Немного истории и фактов

Напомним, что «Алые паруса» — это единственный в мире праздник выпускников, занесенный в реестр мирового событийного туризма. Он стал визитной карточкой России.

Главным героем на воде по традиции станет бриг «Россия» с огромными алыми парусами.

Их общая площадь — около 900 квадратных метров, а ткань специально сшита так, чтобы эффектно смотреться в свете прожекторов даже в самые светлые петербургские ночи.

Ранее «Городовой» рассказывал, как будет ходить общественный транпорт в ночь «Алых парусов».