Зачем на Дворцовой 15-метровый поезд и как ведущие «поплывут» без воды: секреты новой сцены «Алых парусов»

Совсем скоро Дворцовая площадь превратится в одну огромную стройплощадку, а затем — в место, где сбываются мечты.
Организаторы «Алых парусов» приоткрыли завесу тайны: в 2026 году сцена удивит даже тех, кто видел всё. Рассказываем о главных фишках предстоящего праздника.
Вокзал для тех, кто уходит в большое плавание
Как сообщает пресс-служба Пятого канала, в этом году главной фигурой станет Портал. Это не просто декорация, а целый образ. В нем соединили черты вокзала, порта и причала.
Почему именно так? Всё просто: выпускной — это точка старта. Ребята покидают «тихую гавань» школы и отправляются в путь. Сцена будет символизировать связь между тем, что уже было, и тем, что ждет впереди.
Рекордные масштабы
Если вам казалось, что в прошлые годы сцена была огромной, забудьте. В 2026 году размах станет еще больше:
- Площадь застройки выросла почти в два раза.
- Высота некоторых частей — больше 30 метров. Это как десятиэтажный дом!
- Конструкция весит тонны, но выглядеть будет легкой и воздушной.
Поезд будущего прямо на площади
Одна из самых крутых деталей — настоящий перрон, куда «прибудет» 15-метровый поезд. Его строят почти в натуральную величину.
Чтобы привезти этот состав из Москвы, его пришлось разобрать на 16 частей, а собирать на месте будут целых пять дней.
А ведущие праздника вообще будут «парить». Для них готовят специальную платформу в виде бумажного кораблика. Она работает на радиоуправлении — никаких рельсов или мешающих проводов. Будет казаться, что они просто плывут над толпой.
Живые экраны и парус из пикселей
Экраны на сцене займут больше 1000 квадратных метров. Это не просто телевизоры с картинкой. Они будут двигаться, раздвигаться и менять форму в реальном времени.
Самый необычный экран установят на высоте 22 метров — он будет выполнен в форме паруса.
Как рождается чудо
Все шоу ведет к главному моменту. По задумке постановщиков, на импровизированной верфи прямо на глазах у зрителей «родится» корабль.
Сначала это будет просто детский рисунок, который начнет расти, превратится в настоящий символ мечты и в итоге уйдет в большое плавание по Неве.
Немного истории и фактов
Напомним, что «Алые паруса» — это единственный в мире праздник выпускников, занесенный в реестр мирового событийного туризма. Он стал визитной карточкой России.
Главным героем на воде по традиции станет бриг «Россия» с огромными алыми парусами.
Их общая площадь — около 900 квадратных метров, а ткань специально сшита так, чтобы эффектно смотреться в свете прожекторов даже в самые светлые петербургские ночи.
Ранее «Городовой» рассказывал, как будет ходить общественный транпорт в ночь «Алых парусов».