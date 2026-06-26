Попасться на "удочку" может каждый: как обманывают россиян в Египте - основные схемы "развода"

Египет до сих пор имеет популярность среди туристов из России, чем активно пользуются местные “разводилы”. Попасться на “удочку” здесь очень просто. Иногда такое случается и с опытными путешественниками. Разберем основные схемы обмана.
Случайные гиды
В любой момент к туристам может подойти случайный прохожий или таксист. Они начнут рассказывать историю города, предложат прогуляться по местным достопримечательностям. В конце такой экскурсии собеседник обязательно потребует деньги, причем сумма будет отличаться от той, которую предлагают настоящие гиды.
Бесплатный верблюд
Туристу могут предложить сфотографироваться с верблюдом, после чего попросят за это деньги. Также россиянам часто предлагают залезть на верблюда абсолютно бесплатно, но вот слезть с него уже обойдется минимум в 10 долларов.
Бесплатные угощения
“Приехав в Египет впервые несколько лет назад, я попалась, наверное, на все уловки хитрых торговцев. Я пила чай, которым меня «угощали бесплатно», а потом заставляли его оплатить. Я не сопротивлялась, когда мне завязывали арафатку, и охотно делала в ней «фото на память» (а потом платила и за этот несчастный платок, и за снимки). Короче говоря, бесплатный сыр в Египте бывает только в мышеловках”, - сообщила автор канала “Саша Коновалова”.
Товары плохого качества
Проблема возникает обычно на рынках. Туристу показывают свежие фрукты и овощи, ароматный чай, но кладут в пакет продукты плохого качества. Часто они являются испорченными, непригодными для употребления.
Другая сумма
Такой схемой обмана пользуются все: таксисты, продавцы, экскурсоводы, официанты и другие. Сначала они называют низкую цену за услугу, после чего стоимость увеличивается минимум в несколько раз.
Опыт автора
“При посещении Египта я попалась на уловку с верблюдом. Мне предложили бесплатно залезть на животное, после чего я поняла, что слезть мне с него не дадут. Запросили за это 50 долларов, но у меня таких денег с собой не было. Пришлось договориться на 20 долларов”, - рассказала Полина Аксенова.
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