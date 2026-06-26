Попасться на "удочку" может каждый: как обманывают россиян в Египте - основные схемы "развода"

Названы схемы обмана, которые используют египтяне

Египет до сих пор имеет популярность среди туристов из России, чем активно пользуются местные “разводилы”. Попасться на “удочку” здесь очень просто. Иногда такое случается и с опытными путешественниками. Разберем основные схемы обмана.

Случайные гиды

В любой момент к туристам может подойти случайный прохожий или таксист. Они начнут рассказывать историю города, предложат прогуляться по местным достопримечательностям. В конце такой экскурсии собеседник обязательно потребует деньги, причем сумма будет отличаться от той, которую предлагают настоящие гиды.

Бесплатный верблюд

Туристу могут предложить сфотографироваться с верблюдом, после чего попросят за это деньги. Также россиянам часто предлагают залезть на верблюда абсолютно бесплатно, но вот слезть с него уже обойдется минимум в 10 долларов.

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Бесплатные угощения

“Приехав в Египет впервые несколько лет назад, я попалась, наверное, на все уловки хитрых торговцев. Я пила чай, которым меня «угощали бесплатно», а потом заставляли его оплатить. Я не сопротивлялась, когда мне завязывали арафатку, и охотно делала в ней «фото на память» (а потом платила и за этот несчастный платок, и за снимки). Короче говоря, бесплатный сыр в Египте бывает только в мышеловках”, - сообщила автор канала “Саша Коновалова”.

Товары плохого качества

Проблема возникает обычно на рынках. Туристу показывают свежие фрукты и овощи, ароматный чай, но кладут в пакет продукты плохого качества. Часто они являются испорченными, непригодными для употребления.

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Другая сумма

Такой схемой обмана пользуются все: таксисты, продавцы, экскурсоводы, официанты и другие. Сначала они называют низкую цену за услугу, после чего стоимость увеличивается минимум в несколько раз.

Опыт автора

“При посещении Египта я попалась на уловку с верблюдом. Мне предложили бесплатно залезть на животное, после чего я поняла, что слезть мне с него не дадут. Запросили за это 50 долларов, но у меня таких денег с собой не было. Пришлось договориться на 20 долларов”, - рассказала Полина Аксенова.

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