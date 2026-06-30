Почему ягоды бывают кислыми? 5 способов сделать урожай слаще – советы опытных агрономов

Причины, по которым ягоды бывают кислыми, можно устранить

Сладость ягод определяется не только сортовыми особенностями, но и оптимальным соотношением сахаров и кислот. Этот баланс может быть достигнут посредством применения адекватных агротехнических мероприятий, считают специалисты газеты "Хозяйство".

Больше солнца

Чем больше света получает растение, тем активнее происходит накопление сахаров в ягодах. Кусты, произрастающие в тени, даже при должном уходе редко приносят по-настоящему сладкий урожай.

Не забывайте про калий

Калий играет ключевую роль в процессе накопления сахаров в растениях, что способствует улучшению вкусовых качеств плодов.

Рекомендуемые источники калия:

Монофосфат калия: применять в фазе цветения и формирования завязей.

Сульфат калия: использовать согласно прилагаемой инструкции.

Древесная зола: является естественным источником калия и других микроэлементов.

Обращаем внимание, что максимальная эффективность калийных удобрений достигается до начала стадии созревания ягод. На этапе активного налива урожая существенное изменение вкусовых характеристик практически невозможно.

Микроэлементы тоже важны

В период бутонизации рекомендуется проведение внекорневой подкормки раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Такая мера способствует оптимизации процессов опыления и формированию плодов улучшенного качества.

Дозировку превышать нельзя — избыток бора опасен для растений.

Поливайте правильно

Избыточная влажность почвы приводит к снижению сахаристости и увеличению водянистости ягод.

Рекомендуется поливать реже, но более интенсивно, используя воду, предварительно прогретую до оптимальной температуры.

Выбирайте хорошие сорта

Даже при оптимальном уходе невозможно изменить вкусовые качества кислого сорта до десертного уровня. Для получения действительно сладких ягод необходимо учитывать сортовые характеристики уже на этапе приобретения саженцев.

За несколько дней до полного созревания содержание сахаров в ягодах увеличивается особенно быстро. В связи с этим, не торопитесь собирать урожай раньше времени — полностью созревшие ягоды почти всегда обладают более насыщенным вкусом и ароматом.

Ранее мы рассказали, как ускорить процесс созревания томатов.