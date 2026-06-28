Хитроумный трюк с иглой – и томаты созреют прямо на глазах: плоды будут сочные и мясистые – раньше, чем у соседей

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Даже после температурных перепадов фитофторы нет: агроном Давыдова назвала лучшее средство от напасти — томаты будете собирать до заморозков

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Три пшика на куст – и завязи на томатах больше не опадают: секрет кроется в этом компоненте

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Посадили томатам в ноги – и фитофтороз обойдет их стороной: эффективнее и краше бархатцев

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