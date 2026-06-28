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Хитроумный трюк с иглой – и томаты созреют прямо на глазах: плоды будут сочные и мясистые – раньше, чем у соседей

Опубликовано: 28 июня 2026 19:16
 Проверено редакцией
Хитроумный трюк с иглой – и томаты созреют прямо на глазах: плоды будут сочные и мясистые – раньше, чем у соседей
Хитроумный трюк с иглой – и томаты созреют прямо на глазах: плоды будут сочные и мясистые – раньше, чем у соседей
Городовой ру
Как ускорить процесс созревания томатов

В процессе выращивания томатов не всегда удается обеспечить для них оптимальные солнечные и температурные условия, способствующие их полноценному развитию. В подобных обстоятельствах специалист по садоводству Ксения Давыдова рекомендует применять определённые методы, направленные на ускорение процесса созревания плодов.

Проколы могут помочь плодам созреть быстрее

Этот метод не влечет за собой абсолютно никаких негативных последствий. Процедуру рекомендуется выполнять в области плодоножки, используя стерильный продезинфицированный инструмент. Идеально подойдут иглы или лезвия. Тем не менее, крайне важно учитывать, что срок хранения проколотых томатов ограничен, и их рекомендуется употребить в течение нескольких дней.

Эта процедура не только способствует сохранению вкусовых качеств томатов, но и значительно улучшает их сочность и мясистость. В качестве альтернативы предлагается более простой метод: поместить банан в пакет и обернуть им кисти томатов.

Ранее мы рассказали, как избавиться от тли на розах.

Автор:
Ксения Давыдова
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