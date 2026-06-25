Избавляюсь от тли на розах за 30 секунд: агроном поделился лайфхаком – вредителя как Ниагарой смоет

Многие садоводы сталкиваются с проблемой поражения различных культур тлей, при этом розы особенно подвержены атакам этих вредителей. Несмотря на то что существуют химические методы борьбы, их использование может представлять риски как для человека, так и для растений.
Эксперт и опытный садовод Ксения Давыдова предложила эффективные и безопасные методы по устранению тли.
Механический метод
Специалист настоятельно не рекомендует использование коммерческих химических средств. Наиболее действенным, быстрым и простым методом является ручное уничтожение тли, то есть раздавливание ее пальцами.
Спасение в воде
При увеличении численности вредителей рекомендуется использовать шланг для тщательной промывки куста сильной струей воды. Известно, что тля – это хрупкий организм, и подобная обработка водой может быть для нее губительной, поскольку вредители смываются с растения и погибают.
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