Дачники охотятся за жидкой резиной для кровли — красят не только крышу: заборы, дорожки, фундамент и еще 3 поверхности

Жидкая резина давно известна как надёжное средство для латания протекающей кровли.

Но эластичные гидроизоляционные мембраны способны на большее — они работают по металлу, бетону и даже по старым покрытиям. Отдельные составы разработаны для балконов, террас и пешеходных зон. Важно только правильно подобрать материал под конкретную задачу, пишет "Усолье.инфо".

Шесть вариантов применения на участке

Забор и металлоконструкции Покрывайте стойки, калитки, ворота, особенно в местах стыков. Металл предварительно зачистите от ржавчины. Садовые дорожки и ступени Для пешеходных зон берите только составы с пометкой «для проходных поверхностей» — обычная кровельная не выдержит трения. Фундамент и бетонные стены Бесшовный слой надёжнее рулонных материалов: вода не найдёт путь через стыки. Балкон или открытая терраса Выбирайте составы с защитой от ультрафиолета — они не выцветут и не растрескаются на солнце. Металлический гараж или сарай Эластичность покрытия компенсирует температурные расширения металла и закрывает микротрещины. Подпорные стенки и бетонные клумбы Защищают бетон от капиллярного подсоса влаги из земли.



Как выбрать правильный состав

Бесшовное нанесение — главный плюс жидких мембран. Они легко обходят углы и стыки, где рулонные материалы требуют долгой подгонки. Однако название «жидкая резина» обманчиво: одни составы годятся только для кровли, другие — для бетона, третьи допускают хождение, четвёртые защищены от солнца. Поэтому всегда сверяйтесь с инструкцией: проверяйте совместимость с основанием, необходимость грунтовки и условия эксплуатации.

Личный опыт

Автор "Городового" Алина Владимирова с мужем обработала жидкой резиной бетонные ступеньки крыльца — взяла состав для пешеходной нагрузки. Два года покрытие держится идеально: вода не застаивается, скользко не становится. Так они покрыли подпорную стенку у цветника, и бетон перестал отсыревать. Единственный нюанс: обязательно грунтуйте основание, иначе сцепление будет слабым, и покрытие начнёт отслаиваться.

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