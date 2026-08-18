Почему стоит перестать хлопать в ладоши после посадки самолета - есть причины: пассажиры не догадаются

Почему стоит перестать хлопать в ладоши после посадки самолета - есть причины: пассажиры не догадаются Legion-Media

Хлопать в ладоши после посадки самолета - известная традиция, которой уже много десятилетий. Некоторые пассажиры так поступают до сих пор, из-за чего часто сталкиваются с неодобрительными взглядами. Почему пора отказаться от аплодисментов?