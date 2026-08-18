Почему стоит перестать хлопать в ладоши после посадки самолета - есть причины: пассажиры не догадаются

Мировой опыт
Принято считать, что традиция с аплодисментами существует во всем мире, но это не так. Подобным образом поступают только русскоязычные туристы. В азиатских, американских, европейских авиакомпаниях не принято хлопать.
Благодарность пилотам
Те, кто продолжает хлопать до сих пор, уверяют, что так они выражают благодарность пилотам. Но кабина пилотов находится за бронированной дверью, поэтому аплодисменты они точно не услышат. Если хочется передать благодарность, то скажите об этом бортпроводникам.
Завершение полета
Пассажиры начинают хлопать сразу после того, как шасси самолета коснутся земли. Но транспортное средство продолжает движение, снижает скорость и не сразу останавливается. В такие моменты бортпроводники советуют пассажирам оставаться на местах, а также прислушиваться к информации, которая передается диспетчером. Хлопки могут отвлечь от более важного.
Когда появилась традиция
“Точной версии нет, но многие связывают её с 90-ми годами. После открытия границ люди начали активно путешествовать за рубеж. Для многих полёт был настоящим событием, а благополучная посадка вызывала сильные эмоции. Так постепенно и появилась привычка благодарить экипаж аплодисментами”, - сообщает канал “Зоркий”.
Личный опыт
Я раньше хлопала в ладоши при посадке самолета, но потом перестала так делать. Не хочется выглядеть “белой вороной” среди остальных.
Ранее портал "Городовой" рассказал, какие места в самолете следует обходить стороной.