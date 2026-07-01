РЖД запустят дополнительный поезд из Керчи в Петербург

Лето — время поездок, и для тех, кто планирует путешествие из Крыма, появилась хорошая новость. Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает дополнительный скорый поезд № 177 по маршруту Керчь — Петербург.
Когда и куда поедет поезд № 177
В июле поезд совершит четыре рейса из Керчи — 10, 12, 14 и 16 числа. Отправление запланировано на 02:45. Маршрут пройдёт через Тамань, Ростов‑на‑Дону (станция Первомайская), Воронеж (станция Придача), Липецк, Тулу, Москву и Тверь.
Такой график дает пассажирам выбор даты и шанс подстроить поездку под свои планы.
Как попасть на поезд
Поскольку отправление из Керчи, перевозчик организует автобусный подвоз к составу.
Автобусы стартуют в день перед рейсом: из Симферополя — в 21:50, со станции Владиславовка — в 23:50, со станции Семь Колодезей — в 00:45. Прибытие в Керчь — в 01:45, за час до отхода поезда.
Важные нюансы
С 20 июня маршруты поездов «Таврия» в Крым и обратно сокращены до станции Керчь‑Южная (Новый парк) из‑за временного закрытия участка железной дороги. Это стоит учитывать при планировании стыковок и общего маршрута. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" (18+).
Практические советы путешественникам
- заранее сверяйте расписание автобусов и поезда — стыковка рассчитана с запасом, но форс‑мажоры никто не отменял;
- следите за объявлениями перевозчика: порядок выдачи талонов и возможные корректировки опубликуют первыми на официальных ресурсах;
- берите с собой документы и распечатанные или электронные билеты — на пересадочных этапах это экономит время;
- закладывайте небольшой запас времени на дорогу: в курортный сезон трафик и проверки могут занять чуть больше обычного.
Дополнительный рейс № 177 — удобная опция для поездки из Крыма в Петербург. Грамотная организация трансфера и понятный график делают маршрут комфортнее, но успех поездки во многом зависит от внимательности пассажира и своевременного отслеживания новостей.
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