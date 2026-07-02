Российский поселок, до которого не добраться на машине: здесь нет дорог и привычных удобств - где находится

На территории России есть населенные пункты, до которых очень сложно добираться. Здесь нет обычных дорог, заправок и прочих удобств, к которым привыкли жители городов. Одном из таких поселков является Аян.
Месторасположение
Аян находится в Хабаровском крае, на берегу Охотского моря. Хабаровск расположен в 1200 км от сельского поселения.
История поселка
“В 1843 году Аян был основан как стратегический порт и торговый пункт Русско‑американской компании, обеспечивая связь между Якутией и Тихоокеанским побережьем. В XIX веке он играл важную роль в освоении Дальнего Востока, будучи ключевым звеном Аянского тракта. С развитием альтернативных транспортных сетей в XX веке значение поселения уменьшилось”, - сообщил портал “Туры.ру”.
Как добраться
Поселок Аян сильно изолирован, так как попасть в него можно только с помощью вертолета из Николаевска-на-Амуре. Ближайший крупный аэропорт находится в Хабаровске. Автомобильных дорог, которые бы использовались круглый год, тут нет. Есть зимники, но весной, летом и осенью проезд невозможен. Здесь часто бывают туманы и штормы, что существенно снижает количество авиарейсов.
Природа
Туристы могут увидеть тут нетронутую природу, какой она и должна быть. В окрестностях поселка живут олени, бурые медведи, лисы, соболи и т.д. Здесь мало растительности из-за сложного климата, преобладают скалы.
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