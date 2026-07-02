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Российский поселок, до которого не добраться на машине: здесь нет дорог и привычных удобств - где находится

Опубликовано: 2 июля 2026 16:01
 Проверено редакцией
Российский поселок, до которого не добраться на машине: здесь нет дорог и привычных удобств - где находится
Российский поселок, до которого не добраться на машине: здесь нет дорог и привычных удобств - где находится
Городовой ру
Населенный пункт, отрезанный от цивилизации

На территории России есть населенные пункты, до которых очень сложно добираться. Здесь нет обычных дорог, заправок и прочих удобств, к которым привыкли жители городов. Одном из таких поселков является Аян.

Месторасположение

Аян находится в Хабаровском крае, на берегу Охотского моря. Хабаровск расположен в 1200 км от сельского поселения.

История поселка

“В 1843 году Аян был основан как стратегический порт и торговый пункт Русско‑американской компании, обеспечивая связь между Якутией и Тихоокеанским побережьем. В XIX веке он играл важную роль в освоении Дальнего Востока, будучи ключевым звеном Аянского тракта. С развитием альтернативных транспортных сетей в XX веке значение поселения уменьшилось”, - сообщил портал “Туры.ру”.

Как добраться

Поселок Аян сильно изолирован, так как попасть в него можно только с помощью вертолета из Николаевска-на-Амуре. Ближайший крупный аэропорт находится в Хабаровске. Автомобильных дорог, которые бы использовались круглый год, тут нет. Есть зимники, но весной, летом и осенью проезд невозможен. Здесь часто бывают туманы и штормы, что существенно снижает количество авиарейсов.

Природа

Туристы могут увидеть тут нетронутую природу, какой она и должна быть. В окрестностях поселка живут олени, бурые медведи, лисы, соболи и т.д. Здесь мало растительности из-за сложного климата, преобладают скалы.

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Автор:
Полина Аксенова
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