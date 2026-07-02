Закон о домах-памятниках подписан Бегловым - что изменится в Петербурге с 2026 года

В Северной столице обновили процедуру, по которой здания могут попасть в список объектов культурного наследия. Власти хотят отсечь формальные обращения и сделать отбор обоснованнее.
При этом горожане по‑прежнему вправе выдвигать здания на охрану — но теперь к делу придется подходить серьезнее.
Что поменялось: главные условия
Теперь при повторной подаче заявки обязательно нужно добавить свежие, документально подтвержденные факты об истории здания. Просто продублировать старое заявление не выйдет. Это касается и граждан, и организаций — правила едины для всех.
Какие объекты добавили в 2026 году
В перечень выявленных памятников уже вошли:
- участок Митрофаниевского кладбища с братскими захоронениями времён войны и блокады;
- Громовское старообрядческое кладбище;
- дом Осоргиной на улице Чайковского, 18;
- особняк Аверина на Белоостровской улице, 26, корп. 2, лит. А.
Спорные моменты и реакция экспертов
Градозащитники опасаются лазейки: застройщик может подать слабую заявку, получить отказ и тем самым закрыть путь другим обращениям.
В КГИОП отмечают, что с 2015 года получили больше 180 повторных заявлений без новых исследований — часть из них была почти дословной копией прежних. Об этом передает "Деловой Петербург" (18+).
Новый порядок призван повысить качество заявок и убрать «пустые» повторы. Но у механизма остаются уязвимости, из‑за которых спорные здания могут надолго выпасть из поля зрения охраны. Баланс между доступностью процедуры и ее строгостью пока остается под вопросом.
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