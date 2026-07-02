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Закон о домах-памятниках подписан Бегловым - что изменится в Петербурге с 2026 года

Опубликовано: 2 июля 2026 14:47
 Проверено редакцией
Городовой ру
Закон о домах-памятниках подписан Бегловым - что изменится в Петербурге с 2026 года
фото legion-media
В Петербурге ужесточили правила повторных заявок на статус памятника

В Северной столице обновили процедуру, по которой здания могут попасть в список объектов культурного наследия. Власти хотят отсечь формальные обращения и сделать отбор обоснованнее.

При этом горожане по‑прежнему вправе выдвигать здания на охрану — но теперь к делу придется подходить серьезнее.

Что поменялось: главные условия

Теперь при повторной подаче заявки обязательно нужно добавить свежие, документально подтвержденные факты об истории здания. Просто продублировать старое заявление не выйдет. Это касается и граждан, и организаций — правила едины для всех.

Какие объекты добавили в 2026 году

В перечень выявленных памятников уже вошли:

  • участок Митрофаниевского кладбища с братскими захоронениями времён войны и блокады;
  • Громовское старообрядческое кладбище;
  • дом Осоргиной на улице Чайковского, 18;
  • особняк Аверина на Белоостровской улице, 26, корп. 2, лит. А.

Спорные моменты и реакция экспертов

Градозащитники опасаются лазейки: застройщик может подать слабую заявку, получить отказ и тем самым закрыть путь другим обращениям.

В КГИОП отмечают, что с 2015 года получили больше 180 повторных заявлений без новых исследований — часть из них была почти дословной копией прежних. Об этом передает "Деловой Петербург" (18+).

Новый порядок призван повысить качество заявок и убрать «пустые» повторы. Но у механизма остаются уязвимости, из‑за которых спорные здания могут надолго выпасть из поля зрения охраны. Баланс между доступностью процедуры и ее строгостью пока остается под вопросом.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему петербуржцы стали больше экономить.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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