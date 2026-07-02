Тренды сбережений в Петербурге: горожане стали чаще копить и экономить

Почему петербуржцы учатся жить на меньшем

Почти половина жителей Петербурга сегодня вынуждена урезать траты — таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Люди все чаще выбирают стратегию «сначала отложить, потом потратить», а свободные деньги направляют в копилку.

На что копят петербуржцы

Цели у всех разные, но логика похожая: сначала закрыть важное, потом — приятное.

Треть горожан старается откладывать от 10 до 25% дохода, ещё треть — хотя бы до 10%.

Чаще всего деньги копят на «подушку безопасности» (35%), жильё (22%) и путешествия (18%). Немалая доля респондентов откладывает на медицину и технику — по 11% в каждой категории.

Возраст решает: разные цели — разные приоритеты

Молодёжь до 35 лет чаще всего урезает расходы ради крупной покупки — первой квартиры или машины. Горожане 35–45 лет экономят, чтобы обеспечить будущее детей.

Петербуржцы старше 45 лет всерьёз задумываются о пенсии и стараются формировать накопления, даже если приходится отказываться от привычного уровня трат.

Как экономить без стресса

ведите короткий список трат хотя бы по основным категориям — так сразу видно, где «утекает» бюджет;

выделяйте фиксированную долю дохода на накопления прямо в день зарплаты — это снижает соблазн всё потратить;

сравнивайте цены и пользуйтесь акциями, но без фанатизма: экономия должна быть удобной, а не утомительной.

Тенденция к экономии в Петербурге — не временная мода, а осознанный подход к личным финансам. Цели у горожан разные, но принцип один: сначала закрыть базовые риски, потом планировать остальное.

Если выстроить простую систему учета и регулярно откладывать даже небольшие суммы, финансовая подушка перестает казаться недостижимой.

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