Блогер провел мониторинг АЗС: что с ценами на топливо и его доступностью

Как изменилась ситуация на заправках за месяц

Блогер, который ежемесячно отслеживает ситуацию на автозаправках, представил свежий обзор цен и доступности топлива. В рамках регулярного мониторинга он объехал привычные АЗС города и сопоставил актуальные расценки с данными месячной давности — с 1 июня по 1 июля 2026 года.

Особое внимание автор уделил не только динамике цен, но и тому, насколько стабильно топливо присутствует в продаже на фоне общей напряжённости на топливном рынке.

Динамика цен по сетям: где сколько просят за литр

По данным обзора, рост цен затронул практически все категории горючего, при этом разброс между сетями оказался довольно заметным.

«Татнефть» . На станциях сети АИ‑92 продаётся по 62,60 руб. (плюс 50 копеек), АИ‑95 — по 66,70 руб. (также плюс 50 копеек), дизтопливо — по 76,90 руб. (плюс 80 копеек). Пропан‑бутан подорожал на 2,50 руб. и стоит 31,20 руб. При этом ассортимент на разных АЗС отличается: на одной станции отсутствовал АИ‑92, на другой — АИ‑95; кое‑где у въезда можно заметить ограждения с пометкой «только дизтопливо».

. На станциях сети АИ‑92 продаётся по 62,60 руб. (плюс 50 копеек), АИ‑95 — по 66,70 руб. (также плюс 50 копеек), дизтопливо — по 76,90 руб. (плюс 80 копеек). Пропан‑бутан подорожал на 2,50 руб. и стоит 31,20 руб. При этом ассортимент на разных АЗС отличается: на одной станции отсутствовал АИ‑92, на другой — АИ‑95; кое‑где у въезда можно заметить ограждения с пометкой «только дизтопливо». «Таиф‑НК» . Здесь топливо есть по всем позициям, но ценники ощутимо выше: АИ‑92 — 69,75 руб. (плюс 7,65 руб.), АИ‑95 — 75,35 руб. (плюс 9,15 руб.), дизтопливо — 80,55 руб. (плюс 6,15 руб.).

. Здесь топливо есть по всем позициям, но ценники ощутимо выше: АИ‑92 — 69,75 руб. (плюс 7,65 руб.), АИ‑95 — 75,35 руб. (плюс 9,15 руб.), дизтопливо — 80,55 руб. (плюс 6,15 руб.). «Наиком» . В утренней сводке фигурировали только АИ‑92 по 69,99 руб. (плюс 8 руб.) и пропан‑бутан по 29,99 руб. (плюс 4,10 руб.).

. В утренней сводке фигурировали только АИ‑92 по 69,99 руб. (плюс 8 руб.) и пропан‑бутан по 29,99 руб. (плюс 4,10 руб.). «Газпромнефть» . Ценники: АИ‑92 — 66,99 руб. (плюс 4,89 руб.), АИ‑95 — 75,99 руб. (плюс 9 руб.), дизтопливо — 79,99 руб. (плюс 6 руб.). На конкретной АЗС бензин отсутствовал — в продаже было только дизтопливо.

. Ценники: АИ‑92 — 66,99 руб. (плюс 4,89 руб.), АИ‑95 — 75,99 руб. (плюс 9 руб.), дизтопливо — 79,99 руб. (плюс 6 руб.). На конкретной АЗС бензин отсутствовал — в продаже было только дизтопливо. «Лукойл» . АИ‑92 стоит 62,45 руб. (плюс 35 копеек), АИ‑95 — 67,06 руб. (плюс 35 копеек), дизтопливо — 75,85 руб. (плюс 1,85 руб.). В момент проверки АИ‑95 не было — на станции шла приёмка топлива; въезд временно перекрывали лентой.

. АИ‑92 стоит 62,45 руб. (плюс 35 копеек), АИ‑95 — 67,06 руб. (плюс 35 копеек), дизтопливо — 75,85 руб. (плюс 1,85 руб.). В момент проверки АИ‑95 не было — на станции шла приёмка топлива; въезд временно перекрывали лентой. «Ирбис» . Сеть показала самый существенный рост: АИ‑92 — 75,00 руб. (плюс 12,01 руб.), АИ‑95 — 89,00 руб. (плюс 22,01 руб.), дизтопливо — 99,00 руб. (плюс 24,01 руб.). Пропан‑бутан стоит 31,00 руб. (плюс 5,01 руб.). На отдельных АЗС в продаже остался только дизель по 99,99 руб.

. Сеть показала самый существенный рост: АИ‑92 — 75,00 руб. (плюс 12,01 руб.), АИ‑95 — 89,00 руб. (плюс 22,01 руб.), дизтопливо — 99,00 руб. (плюс 24,01 руб.). Пропан‑бутан стоит 31,00 руб. (плюс 5,01 руб.). На отдельных АЗС в продаже остался только дизель по 99,99 руб. «Автогаз». В приложении «Яндекс Заправки» отображаются цены 99,99 руб. на все виды жидкого топлива, но фактически на станции доступен лишь пропан‑бутан — по 30,50 руб.

Что не подорожало и как действовать водителям

Единственным видом топлива, цена на который осталась без изменений, стал природный газ (метан): на АГНКС «Газпром» он по‑прежнему стоит 29,96 руб. за литр.

По оценке блогера, ситуация на АЗС выглядит относительно устойчивой в сравнении с рядом других регионов: системного дефицита нет, но локальные перебои с отдельными видами горючего встречаются регулярно.

Автор обзора подчеркивает, что ассортимент на конкретной станции способен меняться в течение дня, поэтому водителям стоит заранее проверять наличие нужного топлива через мобильные сервисы.

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