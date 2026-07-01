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Банки с 1 июля будут передавать ИНН клиентов друг другу при переводах в СБП

Опубликовано: 1 июля 2026 18:21
 Проверено редакцией
Городовой ру
Банки с 1 июля будут передавать ИНН клиентов друг другу при переводах в СБП
фото legion-media
Как банки будут бороться с мошенниками

С 1 июля правила переводов через Систему быстрых платежей немного меняются — банки начнут обмениваться ИНН клиентов при проведении операций. Это не про новые сложности для пользователей, а про дополнительную защиту от мошенников.

В чем суть нововведения

Теперь при переводах физлиц и юрлиц через СБП банки будут передавать друг другу идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) — это помогает точнее сверять, кому именно уходят деньги.

Механизм работает на инфраструктуре НСПК и остаётся «невидимым» для клиента: интерфейс и привычные действия в приложении не меняются.

Что важно знать про ИНН

ИНН — это постоянный 12‑значный номер, который не меняется даже при смене фамилии, адреса или других паспортных данных. Он действует по всей России и служит надёжным идентификатором: именно поэтому его удобно использовать для дополнительной проверки операций.

Как вести себя при переводах: простые советы

  • всегда перепроверяйте реквизиты получателя — даже с усиленной защитой ошибки лучше не допускать;
  • не сообщайте коды из СМС и данные карт посторонним — никакая система не спасёт при прямой передаче доступа;
  • при подозрительных уведомлениях сразу связывайтесь с банком — лучше лишний раз уточнить, чем потом разбираться с последствиями;
  • следите за обновлениями в банковском приложении — там публикуют важные изменения и рекомендации по безопасности.

Вывод

Обмен ИНН между банками — ещё один слой защиты в СБП, который помогает бороться с фродом, не усложняя жизнь пользователям. Система остаётся привычной, а риски мошеннических переводов снижаются за счёт более точной идентификации участников. Главное — не терять бдительность и соблюдать базовые правила безопасности.

Личный опыт

А я, например, как-то столкнулась с очень похожим уведомлением в приложении. Сначала немного напряглась, но быстро разобралась: система как раз и создана, чтобы вовремя подсказывать о нестыковках. С тех пор отношусь к таким предупреждениям спокойно — это скорее помощь, чем повод для паники.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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