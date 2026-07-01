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Кравцов: в школах появится новый предмет "Духовно-нравственная культура России" с 2026 года

Опубликовано: 1 июля 2026 15:33
 Проверено редакцией
Городовой ру
Кравцов: в школах появится новый предмет "Духовно-нравственная культура России" с 2026 года
фото legion-media
Новый предмет будет формировать у школьников мировоззрение на основе традиционных российских ценностей

В российских школах готовится важное обновление — в расписание добавят курс, который должен помочь ребятам разобраться в ценностях и традициях страны.

Речь о предмете «Духовно-нравственная культура России»: его начнут вводить уже со следующего учебного года. Инициатива призвана мягко подвести школьников к пониманию того, на чем держится общество.

Как будет проходить внедрение

Старт намечен на второе полугодие 2026/27 учебного года — первыми предмет опробуют пятиклассники (17 часов). С 2027/28 учебного года к ним присоединятся шести- и семиклассники: для них запланировали по 34 часа в каждой параллели.

"Минпросвещения уже готовит учебники, чтобы материал был системным и понятным", - "РИА Новости" передает слова министра Сергея Кравцова.

О чём пойдёт речь на уроках

Курс не про сухие лекции: в центре внимания — реальные судьбы и поступки людей, которые оставили след в истории. Ученикам предложат разбирать биографии государственных, общественных и культурных деятелей, учёных, военных, в том числе героев СВО. Через эти примеры хотят показать, как ценности превращаются в действия, и помочь подросткам выработать собственные ориентиры.

Родителям и школьникам: на что обратить внимание

  • не воспринимайте предмет как дополнительную нагрузку — формат рассчитан на осмысленное обсуждение;
  • используйте темы уроков как повод для семейных разговоров — это помогает закрепить выводы;
  • следите за анонсами методических материалов: они подскажут, как лучше готовиться к занятиям;
  • поддерживайте интерес ребёнка к историям о людях — именно через них проще всего понять суть курса.

Введение предмета — не просто смена расписания, а попытка дать школьникам опору в понимании традиций и ценностей. Поэтапный подход и опора на биографии должны сделать тему живой и близкой, а не абстрактной. Если обсуждать материал дома, эффект от уроков станет заметнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что скрывали запасники Эрмитажа десятки лет.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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