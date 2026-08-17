Городовой / Новости Петербурга / Дешевле Греции в 3 раза, красивее Италии - в 100: страна, где "соединились" два моря - здесь ловлю шоколадный загар
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Нумерологический гороскоп на 18 августа: затронет финансы, здоровье, отношения и работу - что ждет избранных Полезное
Ветки малины осенью не жгу - крошу секатором и делаю универсальное удобрение: весной не нарадуюсь Новости Петербурга
Даже кости перегниют: не компост, а эликсир плодородия — в конце лета щедро лью жижу и весной "жирую" черноземом Полезное
Обжариваю яблоки и груши с сахаром - получается янтарное варенье: в кастрюле такую вкуснятину не приготовить Полезное
Народные приметы на 17 августа: что нельзя делать в день Евдокии Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Дешевле Греции в 3 раза, красивее Италии - в 100: страна, где "соединились" два моря - здесь ловлю шоколадный загар

Опубликовано: 17 августа 2026 02:25
 Проверено редакцией
Дешевле Греции в 3 раза, красивее Италии - в 100: страна, где "соединились" два моря - здесь ловлю шоколадный загар
Дешевле Греции в 3 раза, красивее Италии - в 100: страна, где "соединились" два моря - здесь ловлю шоколадный загар
Городовой ру
На юго-востоке Европы притаилась страна, которую пока не испортили толпы отдыхающих.

Албания расположилась между Адриатикой и Ионическим морем, соседствуя с Черногорией и Грецией. Ее побережье хранит следы древних цивилизаций, а цены остаются демократичными. Почему сюда едут все больше путешественников? Здесь сочетаются чистое море, вкусная еда и богатая история без курортного ажиотажа.

Дуррес: античность и ночная жизнь

Крупный портовый город славится протяженным песчаным побережьем. Днем вы купаетесь, а вечером погружаетесь в атмосферу баров и клубов. В меню местных таверн обязательно ищите баранину с йогуртовым соусом и овощное рагу с сыром. Главный культурный объект — римский амфитеатр, построенный два тысячелетия назад.

Влёра: рубеж двух стихий

Здесь Адриатика уступает место Ионическому морю, а городской пейзаж смешивает османское наследие и итальянскую архитектуру. Пляжи на любой вкус:

  • Оборудованный городской — для комфортного отдыха.
  • Дикий Дримадес — для уединения.
  • Остров Зверенец с дюнами — для прогулок по деревянному мосту.

Водные развлечения — серфинг, катание на лыжах и яхтах — здесь отлично развиты, пишет ИА UssurMedia.

Южные курорты: Ксамил и Химара

Ксамил называют балканскими Мальдивами — и не зря. Белый песок, прозрачная бирюзовая вода и четыре островка создают тропическую атмосферу. По соседству — древний Бутринт под открытым небом. Химара же встречает греческой речью и вывесками на двух языках. С вершины холма открывается вид на треугольную крепость Порто-Палермо, а внизу ждут пляжи Ливадхи и тихая бухта Ялле.

Ранее "Городовой" рассказывал, как живут женщины в Ираке.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью