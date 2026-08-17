Дешевле Греции в 3 раза, красивее Италии - в 100: страна, где "соединились" два моря - здесь ловлю шоколадный загар

Албания расположилась между Адриатикой и Ионическим морем, соседствуя с Черногорией и Грецией. Ее побережье хранит следы древних цивилизаций, а цены остаются демократичными. Почему сюда едут все больше путешественников? Здесь сочетаются чистое море, вкусная еда и богатая история без курортного ажиотажа.
Дуррес: античность и ночная жизнь
Крупный портовый город славится протяженным песчаным побережьем. Днем вы купаетесь, а вечером погружаетесь в атмосферу баров и клубов. В меню местных таверн обязательно ищите баранину с йогуртовым соусом и овощное рагу с сыром. Главный культурный объект — римский амфитеатр, построенный два тысячелетия назад.
Влёра: рубеж двух стихий
Здесь Адриатика уступает место Ионическому морю, а городской пейзаж смешивает османское наследие и итальянскую архитектуру. Пляжи на любой вкус:
- Оборудованный городской — для комфортного отдыха.
- Дикий Дримадес — для уединения.
- Остров Зверенец с дюнами — для прогулок по деревянному мосту.
Водные развлечения — серфинг, катание на лыжах и яхтах — здесь отлично развиты, пишет ИА UssurMedia.
Южные курорты: Ксамил и Химара
Ксамил называют балканскими Мальдивами — и не зря. Белый песок, прозрачная бирюзовая вода и четыре островка создают тропическую атмосферу. По соседству — древний Бутринт под открытым небом. Химара же встречает греческой речью и вывесками на двух языках. С вершины холма открывается вид на треугольную крепость Порто-Палермо, а внизу ждут пляжи Ливадхи и тихая бухта Ялле.
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