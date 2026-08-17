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Беру пластиковые бутылки и прорезаю «окошки» по бокам: вертикальная грядка за 0 рублей

Опубликовано: 17 августа 2026 00:30
 Проверено редакцией
Беру пластиковые бутылки и прорезаю «окошки» по бокам: вертикальная грядка за 0 рублей
Беру пластиковые бутылки и прорезаю «окошки» по бокам: вертикальная грядка за 0 рублей
Городовой ру
Когда земли на участке катастрофически мало, а зелень и цветы хочется иметь под рукой, выход — вертикальное озеленение.

Самый бюджетный вариант — башня из пластиковых бутылок, собранная за час из подручных материалов, пишет источник.

Сборка ярусов

У первой бутылки срежьте дно, переверните горлышком вниз, сделайте дренажные отверстия за 5–7 см до крышки, засыпьте грунт и примотайте к опоре. Вторую бутылку подготовьте так же, но снимите крышку и установите сверху на первую. Повторяйте, наращивая высоту. Каждый ярус надежно фиксируйте к забору.

Посадочные клапаны

В боковой стенке каждой бутылки сделайте три надреза в форме буквы «П» (сторона 4–5 см). Пластик отогните вниз, но не удаляйте. Клапан удерживает грунт от высыпания и служит опорой для стебля. Через это окошко высаживайте рассаду.

Полив

Верхнюю часть еще одной бутылки с отверстием в крышке установите горлышком вниз на самый верх. Это воронка для капельного полива.

Вывод

Конструкция подходит для цветов, трав и низкорослых овощей. Высота регулируется количеством модулей, затраты минимальны.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова собирала такую грядку для клубники. Клапаны удобны, полив через воронку экономит время. Из минусов — пластик сильно греется, для капризных культур выбирайте теневую сторону.

Ранее мы рассказывали, как удобрить грядки после чеснока.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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