Метро в Кудрово: когда откроют станцию и почему ее ждут так долго

Разговоры о новой станции метро идут давно.

Жители Кудрово уже много лет начинают каждое утро с одного и того же ритуала — долгой дороги до ближайшей станции метро «Улица Дыбенко». В часы пик выезды из города встают в глухие пробки.

Новые сроки: ориентир на 2030 год

Власти Ленинградской области открыто признают: быстрого чуда не случится. Ни в 2026-м, ни в 2027-м, ни даже в 2028 году станцию не откроют.

Сейчас ориентиром называют 2030 год, сказал РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко. Проектирование объекта стартует только в этом году. Если проект пройдет все экспертизы без задержек, стройка займет еще несколько лет.

Почему станция зависит от Петербурга

Кудрово находится в Ленинградской области, но метрополитен принадлежит Санкт-Петербургу. Из-за этого проект требует согласований между двумя регионами:

Санкт-Петербург выступает главным заказчиком. Город выделяет финансирование и управляет самим метрополитеном.

выступает главным заказчиком. Город выделяет финансирование и управляет самим метрополитеном. Ленинградская область предоставляет землю под строительство и решает вопросы с коммуникациями.

Областные власти заинтересованы открыть станцию как можно быстрее. Но окончательное слово по темпам работ остается за Смольным, говорил "ДП" глава региона.

Дело не только в одной платформе

Построить станцию в Кудрово — это лишь часть большой задачи. Оранжевой ветке (Лахтинско-Правобережной линии) остро не хватает технической базы.

Вместе со станцией метростроевцам предстоит возвести:

Собственное электродепо «Правобережное» . Без него поездам негде ночевать, проходить техосмотр и ремонт.

. Без него поездам негде ночевать, проходить техосмотр и ремонт. Транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Рядом со станцией (в районе «МЕГИ Дыбенко») планируют обустроить перехватывающие парковки и остановки для областных автобусов.

Пока не будет готово депо, запустить полноценное движение на этом участке невозможно.

Долгострой длиной в 35 лет

История станции уходит корнями еще в советское время. В конце 1980-х годов проект уже начинали реализовывать — тогда он назывался «Народная».

Туннели от «Улицы Дыбенко» в сторону Кудрово даже успели частично пробить. Но в 1997 году из-за нехватки денег стройку полностью заморозили.

К идее вернулись только в 2017 году. С тех пор даты открытия регулярно сдвигались: сначала обещали 2025 год, потом перенесли на 2029-й, а теперь надеются уложиться к 2030-му.

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