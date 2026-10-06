Вдвое теплее нормы, но с ветром: синоптик предупредил о коварном октябрьском тепле в Петербурге

Петербургская осень снова удивляет контрастами. На этот раз город накрывает сильный ветер.
Что творится за окном сегодня
Виновник сегодняшней погоды — циклон. Его центр уже ушел на север, в сторону Мурманска, но Петербург все еще задевает его «хвостом», рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Что это значит для нас:
- Тепло, почти как в сентябре. Воздух в городе прогреется до +14…+16°, по области — до +11…+16°.
- Короткие дожди. Ливней на весь день не будет. Ожидаются небольшие набегающие дождики и солнце в просветах между тучами.
- Главная проблема — ветер. Западный ветер разгоняется до 10 м/с, а его порывы могут достигать 13–18 м/с.
Прогноз на среду: дожди уйдут, ветер останется
В среду погода начнет постепенно успокаиваться:
- Дождей синоптики не обещают — будет сухо.
- Ветер все еще останется ощутимым и свежим.
- Температура немного спадет: ночью будет около +9…+11°, а днем термометры покажут комфортные +12…+14°.
Давление после циклона начинает расти и поднимется до 750 мм рт. ст. Это все еще чуть ниже нормы, поэтому метеозависимые люди могут почувствовать легкую сонливость.
А как бывало раньше? Заглянем в историю
Для начала октября сегодняшние +15° — это настоящий подарок. Обычная средняя норма для этого дня всего +7,8°.
Вот какими рекордами запомнился этот день в разные годы:
- Самый жаркий день: в 2020 году воздух прогрелся до +16,9° (мы сегодня совсем близко к рекорду!).
- Самый морозный день: в 1986 году ударил настоящий зимний мороз до -3,0°.
- Самый мокрый день: в далеком 1936 году на город обрушился рекордный ливень, выпало 20 мм осадков.
В прошлом году был дождь, а минимум составил +10,1°, максимальная температура достигла +12,1°.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге начинается штормовая неделя.