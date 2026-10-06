Городовой / Новости Петербурга / Вдвое теплее нормы, но с ветром: синоптик предупредил о коварном октябрьском тепле в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зеленый оазис на брусчатке: как сад-трансформер стал главной фишкой лета в Петербурге Новости Петербурга
Какой ветер принесет раннюю зиму - подскажет народная примета на 11 октября Полезное
Всего 4 ингредиента — и на столе гора аппетитных лепешек: хороши к супу, мясу и просто со сметаной Новости Петербурга
Любимый сорт дачников: вместо «Германа» сажаю его – и урожай собираю тазами в мае Новости Петербурга
80 двоен, 300 тысяч студентам и ЗАГС прямо в роддоме: как в Ленинградской области поддерживают будущих мам Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Вдвое теплее нормы, но с ветром: синоптик предупредил о коварном октябрьском тепле в Петербурге

Опубликовано: 6 октября 2026 09:12
 Проверено редакцией
Вдвое теплее нормы, но с ветром: синоптик предупредил о коварном октябрьском тепле в Петербурге
Вдвое теплее нормы, но с ветром: синоптик предупредил о коварном октябрьском тепле в Петербурге
фото: Городовой.ру
За окном непривычно тепло для октября, но расслабляться не стоит

Петербургская осень снова удивляет контрастами. На этот раз город накрывает сильный ветер.

Что творится за окном сегодня

Виновник сегодняшней погоды — циклон. Его центр уже ушел на север, в сторону Мурманска, но Петербург все еще задевает его «хвостом», рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Что это значит для нас:

  • Тепло, почти как в сентябре. Воздух в городе прогреется до +14…+16°, по области — до +11…+16°.
  • Короткие дожди. Ливней на весь день не будет. Ожидаются небольшие набегающие дождики и солнце в просветах между тучами.
  • Главная проблема — ветер. Западный ветер разгоняется до 10 м/с, а его порывы могут достигать 13–18 м/с.

Прогноз на среду: дожди уйдут, ветер останется

В среду погода начнет постепенно успокаиваться:

  • Дождей синоптики не обещают — будет сухо.
  • Ветер все еще останется ощутимым и свежим.
  • Температура немного спадет: ночью будет около +9…+11°, а днем термометры покажут комфортные +12…+14°.

Давление после циклона начинает расти и поднимется до 750 мм рт. ст. Это все еще чуть ниже нормы, поэтому метеозависимые люди могут почувствовать легкую сонливость.

А как бывало раньше? Заглянем в историю

Для начала октября сегодняшние +15° — это настоящий подарок. Обычная средняя норма для этого дня всего +7,8°.

Вот какими рекордами запомнился этот день в разные годы:

  • Самый жаркий день: в 2020 году воздух прогрелся до +16,9° (мы сегодня совсем близко к рекорду!).
  • Самый морозный день: в 1986 году ударил настоящий зимний мороз до -3,0°.
  • Самый мокрый день: в далеком 1936 году на город обрушился рекордный ливень, выпало 20 мм осадков.

В прошлом году был дождь, а минимум составил +10,1°, максимальная температура достигла +12,1°.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге начинается штормовая неделя.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью