2 минуты до Царского Села и спасение для Колпино: где в Петербурге автобусы стали ходить в разы чаще

В Петербурге усилили популярные автобусные маршруты.

С наступлением осени на остановках Петербурга традиционно становится теснее: закончился сезон отпусков, началась учеба у школьников и студентов.

Чтобы жителям не приходилось штурмовать переполненные салоны и мерзнуть на ветру, городские службы вывели на линии десятки дополнительных автобусов.

Спасение для Колпино

Больше всего переживали жители Колпинского района. Из-за масштабных работ на железной дороге и подготовки к строительству ВСМ график электричек заметно изменился. Многим пришлось пересесть на наземный транспорт.

Чтобы разгрузить направление, еще летом усилили маршруты №324 и №326, а с 1 октября добавили еще три машины на автобус №330, рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.

Новостройки: уехать стало проще

В новостройках транспортный вопрос всегда стоит остро. Город прислушался к просьбам жителей развивающихся районов:

ЖК «Цветной город»: на маршрут №1МА вышли три дополнительных автобуса. Ждать их теперь нужно не дольше 6 минут.

Славянка: маршрут №394, который везет людей к железнодорожной станции «Царское Село», усилили еще одной машиной. Автобусы подходят почти непрерывно — каждые 2–4 минуты.

Улица Русановская: на маршрут №119 добавили автобус, интервал упал до 4–8 минут.

Октябрьская набережная: маршрут №5 получил две дополнительные машины, время ожидания сократилось до 11–13 минут.

Разгрузка городских магистралей

Серьезное пополнение получили и крупные сквозные маршруты. Суммарно 10 автобусов добавили на направления №161, №117 и популярный №191, проходящий через Невский проспект.

Теперь интервалы на них составляют от 7 до 15 минут даже при плотном трафике.

Как решают, куда добавить автобусы?

Транспорт распределяют не наугад. Специалисты ориентируются на две вещи:

Умные датчики. Практически весь современный общественный транспорт Петербурга оборудован датчиками над дверями. Они в реальном времени считывают, сколько пассажиров зашло и вышло на каждой остановке. Обращения жителей. Жалобы на горячую линию «Организатора перевозок» и сообщения на портале «Наш Санкт-Петербург» действительно учитываются при планировании графиков.

Работа над расписанием не останавливается. Городские службы продолжают следить за тем, как меняется пассажиропоток в разных районах.

Если ваш привычный маршрут регулярно переполнен, отправляйте заявки через официальные городские сервисы — статистика и жалобы напрямую влияют на появление новых машин на линии.

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