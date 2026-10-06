Городовой / Новости Петербурга / Синоптики дали новый прогноз на зиму 2026-2027: к чему готовиться россиянам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зеленый оазис на брусчатке: как сад-трансформер стал главной фишкой лета в Петербурге Новости Петербурга
Какой ветер принесет раннюю зиму - подскажет народная примета на 11 октября Полезное
Всего 4 ингредиента — и на столе гора аппетитных лепешек: хороши к супу, мясу и просто со сметаной Новости Петербурга
Любимый сорт дачников: вместо «Германа» сажаю его – и урожай собираю тазами в мае Новости Петербурга
80 двоен, 300 тысяч студентам и ЗАГС прямо в роддоме: как в Ленинградской области поддерживают будущих мам Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Синоптики дали новый прогноз на зиму 2026-2027: к чему готовиться россиянам

Опубликовано: 6 октября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
Синоптики дали новый прогноз на зиму 2026-2027: к чему готовиться россиянам
фото Global Look Press
Нас ждет зима без привычных морозов

Метеорологи пересчитали зимний сценарий: вместо ровной морозной картины страну ждёт настоящая погодная карусель. Резкие перепады, ледяные дожди и внезапные похолодания станут главным сюжетом отопительного сезона.

Что ждёт мегаполисы

В Москве и Петербурге зима будет держаться около нормы или чуть выше, но спокойствия не предвидится. Тёплые волны с Атлантики будут сталкиваться с холодными массами, из‑за чего температура будет скакать от +3 до −20 буквально за сутки.

На практике это значит мокрый тяжёлый снег, переходы через ноль и коварный гололёд.

Региональные контрасты

На Урале и в Западной Сибири средняя температура окажется на 1–2 градуса выше нормы, но равномерного тепла не будет. В центре Сибири возможны резкие провалы температуры на 10–15 градусов за день — серьёзное испытание для техники и дорог.

А вот Дальний Восток, Чукотка и Камчатка могут столкнуться с зимой заметно холоднее обычного: к середине сезона там закрепятся сильные континентальные морозы и штормовые ветра.

Откуда взялись такие прогнозы

Ключевая причина — рекордно сильное развитие Эль-Ниньо: вероятность его мощной фазы превышает 90%. Это меняет циркуляцию атмосферы по всему Северному полушарию. Вторая причина — ускоренное потепление зим в России: то, что раньше считали аномалией, теперь становится нормой.

Практичный совет: как подстраховаться

  • Держать в багажнике авто скребок, щётку и запас незамерзающей жидкости — ледяной дождь может начаться неожиданно.
  • Заранее проверить окна, двери и систему отопления: резкие перепады температуры выявляют слабые места.
  • Подобрать обувь с рельефной нескользящей подошвой — скользкие тротуары будут частым явлением.

Зима обещает быть не столько морозной, сколько непредсказуемой. Стабильности ждать не стоит, но грамотная подготовка заметно снизит дискомфорт. Главное — следить за прогнозом и не откладывать важные проверки.

Читайте также:

Синоптик рассказал о долгосрочном прогнозе: дефицит дождей и избыток тепла

Синоптики обновили прогноз: каким будет декабрь и Новый год

Синоптик предупреждает: мороз до -11 и метели — в эти дни лучше не выходить из дома

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 6
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью