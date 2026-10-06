Размер материнского капитала в 2027 году превысит 1 млн рублей

Сколько теперь положено и на что эти деньги реально потратить

С февраля 2027 года государство заметно подтягивает выплаты по материнскому капиталу — суммы станут серьёзнее, и это меняет расклады для семей. Минтруд официально озвучил новые значения: индексация затронет и первого, и второго ребёнка.

Сколько дадут: новые суммы

При рождении первого ребёнка маткапитал вырастет до 778,5 тыс. рублей. Если в семье появляется второй малыш и раньше выплату не оформляли, сумма составит 1 млн 28,7 тыс. рублей. А если первенец родился после 1 января 2020 года, доплата на второго ребёнка с 1 февраля достигнет 250,3 тыс. рублей — раньше было 234,3 тыс.

Куда чаще всего тратят

Несмотря на рост цен на жильё, улучшение условий остаётся самым популярным вариантом. Семьи используют капитал как первый взнос по ипотеке или для частичного досрочного погашения — это снижает ежемесячную нагрузку и экономит на процентах.

Практичный совет: как распорядиться без суеты

Проверить остаток маткапитала через Госуслуги — цифры иногда удивляют.

Заранее прикинуть, хватит ли суммы на первый взнос с учётом цен в своём городе.

Проконсультироваться в банке: условия ипотеки и нюансы использования капитала лучше прояснить до подачи заявки.

Вывод

Новые суммы маткапитала — ощутимая поддержка, но их реальная польза зависит от грамотного планирования. Важно не торопиться и выбрать вариант, который снизит финансовую нагрузку надолго. Рынок недвижимости диктует свои правила, поэтому расчёты лучше делать с запасом.

Мнение россиян

«С такой суммой первый взнос уже выглядит реально — можно не копить годами», - отметила Светлана из Казани. «Главное, чтобы хватило хотя бы на часть ипотеки, остальное вытянем», - написала Ольга из Мордовии. «Хочется, чтобы эти деньги работали не на проценты банку, а на нашу квартиру», - подчеркнула Анна из Твери.

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