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Рекорды ЕГЭ: в Петербурге более 900 стобалльников - результаты и предметы-лидеры 2026 года

Опубликовано: 2 июля 2026 15:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рекорды ЕГЭ: в Петербурге более 900 стобалльников - результаты и предметы-лидеры 2026 года
фото legion-media
По каким предметам выпускники показали лучшие результаты

В Северной столице подвели промежуточные итоги основного периода Единого государственного экзамена — результаты приятно удивили экспертов. Город показал заметный рост не только по количеству стобалльников, но и по востребованности точных наук.

Масштаб кампании и состав участников

Кампания получилась масштабной: на сдачу ЕГЭ в Петербурге зарегистрировались 40 189 человек. Среди них — не только нынешние выпускники, но и те, кто решил пересдать экзамены: около 6 тысяч выпускников прошлых лет и почти 3 900 студентов колледжей.

Такой разброс участников показывает, что ЕГЭ остается главным маршрутом для поступления вне зависимости от возраста.

Где Петербург поставил рекорды

Город зафиксировал сразу несколько знаковых достижений:

  • 914 стобалльных результатов — это самый высокий показатель за последние годы;
  • профильная математика собрала 336 стобалльников — абсолютный исторический рекорд для Петербурга;
  • 86 человек сдали на максимум сразу два экзамена, а 9 выпускников — сразу три предмета.

Что выбирают школьники: топ предметов

Помимо профильной математики, петербургские выпускники чаще всего делали ставку на информатику, обществознание и дисциплины естественно‑научного цикла.

Рост интереса к точным наукам эксперты связывают с востребованностью IT‑ и инженерных специальностей, а также с усиленной подготовкой в школах.

При этом заметно выросло и число золотых медалистов — их стало больше на 1 900 по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).

Ранее «Городовой» рассказывал, петербуржцев предупредили о росте цен на такси.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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