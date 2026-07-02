Рекорды ЕГЭ: в Петербурге более 900 стобалльников - результаты и предметы-лидеры 2026 года

В Северной столице подвели промежуточные итоги основного периода Единого государственного экзамена — результаты приятно удивили экспертов. Город показал заметный рост не только по количеству стобалльников, но и по востребованности точных наук.
Масштаб кампании и состав участников
Кампания получилась масштабной: на сдачу ЕГЭ в Петербурге зарегистрировались 40 189 человек. Среди них — не только нынешние выпускники, но и те, кто решил пересдать экзамены: около 6 тысяч выпускников прошлых лет и почти 3 900 студентов колледжей.
Такой разброс участников показывает, что ЕГЭ остается главным маршрутом для поступления вне зависимости от возраста.
Где Петербург поставил рекорды
Город зафиксировал сразу несколько знаковых достижений:
- 914 стобалльных результатов — это самый высокий показатель за последние годы;
- профильная математика собрала 336 стобалльников — абсолютный исторический рекорд для Петербурга;
- 86 человек сдали на максимум сразу два экзамена, а 9 выпускников — сразу три предмета.
Что выбирают школьники: топ предметов
Помимо профильной математики, петербургские выпускники чаще всего делали ставку на информатику, обществознание и дисциплины естественно‑научного цикла.
Рост интереса к точным наукам эксперты связывают с востребованностью IT‑ и инженерных специальностей, а также с усиленной подготовкой в школах.
При этом заметно выросло и число золотых медалистов — их стало больше на 1 900 по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).
Ранее «Городовой» рассказывал, петербуржцев предупредили о росте цен на такси.