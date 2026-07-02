Петербуржцев предупредили о росте цен на такси - на сколько подорожают поездки в 2026 году

Причины подорожания и советы, как уменьшить расходы на поездки

В ближайшие два года поездки на такси в Северной столице могут ощутимо подорожать — речь о росте на 20–30%. Такой прогноз дают эксперты и крупные перевозчики, и причины тут не надуманные: целый клубок проблем тянет тарифы вверх.

Горожанам стоит заранее учитывать эту тенденцию — она способна заметно повлиять на ежедневные расходы.

Почему цены пойдут вверх

Главная болевая точка рынка — обновление автопарков фактически встало. При этом расходы компаний только растут: кредиты, лизинг, страховки (ОСАГО и ОСГОП) «съедают» бюджет даже у машин, которые просто стоят без дела.

Ещё сильнее ситуацию поджимают внешние факторы: запрет на работу мигрантов в такси резко обострил дефицит водителей, из‑за чего от 30 до 50% авто в парках сейчас простаивают.

Закон о локализации: еще один удар по тарифам

Четыре месяца действует требование по локализации автопарков, и выполнить его оказалось крайне сложно. На практике лишь около 7% машин по стране соответствуют новым нормам.

Для перевозчиков это означает либо огромные траты на переоснащение, либо сокращение количества доступных авто — в любом случае это отражается на цене поездки.

Как экономить на поездках

сравнивайте тарифы в разных приложениях — разница бывает ощутимой;

избегайте «часов пик»: в это время включается повышенный коэффициент;

планируйте совместные поездки или карпулинг, если маршрут позволяет.

Рост цен на такси — не гипотеза, а следствие реальных сложностей на рынке. Дефицит водителей, дорогие страховки и жёсткие требования к автопаркам складываются в одну неприятную арифметику. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Ранее «Городовой» рассказывал, что с ценами на топливо и его доступностью.