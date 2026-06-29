Чем заняться в Волгограде летом - план на июль и август: жара не станет помехой для отличного отдыха

Россияне привыкли летом отдыхать на курортах Краснодарского края, но есть и другие варианты, где не будет много туристов. Отличным вариантом станет Волгоград. Чем заняться там в июле и августе?
Погода
Июль и август в Волгограде обычно бывают засушливыми и жаркими. Температура в дневное время суток достигает +25…+32 градусов, но иногда шкала термометра доходит до +42 градусов. При такой жаре посещать экскурсии, местные достопримечательности днем будет трудно.
Что делать в июле
В дневное время суток лучше держаться поближе к воде. Искупаться можно на противоположном берегу реки Волга. Ее температура в июле достигает +25 градусов. Самый популярный пляж Волгограда находится в парк-клубе “Бобры”.
За вход придется заплатить, при этом стоимость зависит от выбранных удобств. Здесь есть зоны с шезлонгами, навесами, зонтами. Для любителей шашлыков есть отдельное место, в котором можно арендовать беседки.
“В Волго-Ахтубинской пойме расположено множество турбаз. Практически у каждой имеется оборудованный пляж и бассейны. Приехать на турбазу отдыхать можно по гостевому билету на день, с человека возьмут от 500 рублей”, - сообщает “КП”.
Что делать в августе
В последний месяц лета также стоит быть поближе к воде. Отправляйтесь на рыбалку, ведь в реках и водохранилищах города можно поймать сома, судака, жереха, карася, окуня, щуку и другие виды. Область славится обилием рыбы, поэтому повезет даже новичкам.
Куда заглянуть ради рыбалки:
- окрестности хутора Вертячий;
- поселок Горный Балыклей;
- село Покровка;
- Цимлянское водохранилище.
Опыт автора
“Я стараюсь не посещать Волгоград в середине и в конце лета, так как плохо переношу жару. Предпочитаю выбирать для отдыха июнь или сентябрь”, - рассказала Полина Аксенова.
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