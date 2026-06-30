Омолаживаю огурцы и собираю урожай до середины октября: вот как я это делаю — результат ошеломляет

Каждый садовод стремится максимально продлить период плодоношения огурцов. Однако, как правило, сбор урожая завершается уже в августе, что обусловлено естественным старением растений и снижением их продуктивности.
Агроном Ксения Давыдова поделилась рекомендациями по омоложению огуречных лиан, что позволит собирать урожай до середины октября.
Убрать лишнее
Прежде всего, важно регулярно, каждые несколько недель, удалять нижние листья. Это способствует перераспределению энергии растения на формирование новых завязей, а не на поддержание старой листвы.
Снять натяжение
Помимо этого, необходимо проводить омоложение самой лианы. При использовании шпалерного метода выращивания рекомендуется ежемесячно немного опускать растения и присыпать нижнюю часть стебля почвой.
Эта агротехническая процедура стимулирует образование новых молодых корней, поскольку корневая система огурцов в среднем функционирует 3-4 недели. Таким образом, это не только продлевает период плодоношения, но и увеличивает общую продолжительность жизни растения.
Применяя такой подход, вы сможете получать свежие и хрустящие огурцы вплоть до середины осени. Желаем вам отличного урожая!
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