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10 минут на дамбе и заборы до октября: изучаем новые дорожные ловушки Петербурга

Опубликовано: 30 июня 2026 01:19
 Проверено редакцией
10 минут на дамбе и заборы до октября: изучаем новые дорожные ловушки Петербурга
10 минут на дамбе и заборы до октября: изучаем новые дорожные ловушки Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В ближайшие дни, 30 июня и 1 июля, город накроет новая волна ограничений.

Центр города: ремонт на всё лето

Самые долгие и неприятные ограничения ждут нас в историческом центре. Здесь дорожники планируют задержаться до середины осени, сообщает ГАТИ.

  • Где: Дворцовая набережная и набережная Фонтанки (участок от Чайковского до Прачечного моста).
  • Сроки: С 1 июля по 15 октября.
  • Что делают: Меняют асфальт и ставят временные заборы.

Совет: если вы привыкли любоваться Невой из окна авто, на ближайшие три месяца об этом маршруте лучше забыть.

Дамба: короткие паузы

На КЗС (Комплекс защитных сооружений) тоже кипит работа. Здесь ограничения продлятся до пятницы, 3 июля.

В тоннеле на внутреннем кольце КАД (Невская сторона) частично перекроют полосы. Но есть нюанс: движение могут полностью перекрывать на 7–10 минут.

Это нужно, чтобы загнать в тоннель тяжелые краны и технику. Если встанете «намертво» — не пугайтесь, это ненадолго.

Приморский и Красногвардейский районы

На севере и востоке города тоже будет тесно.

  • Парашютная улица: С 1 июля до конца августа ограничат проезд от Серебристого бульвара до улицы Маршала Новикова. Там будут прокладывать трубы.
  • Малоохтинский проспект: Прямо у моста Александра Невского начнут ковырять инженерные сети. Сложности с проездом возникнут с 30 июня по 20 июля.

Быстрый ремонт в Петроградском и Пушкинском районах

Здесь работы пройдут в экспресс-режиме, но это не значит, что пробок не будет.

  • Петроградка: На 2-й Березовой аллее будут перестилать асфальт. Ограничения продлятся всего неделю — с 1 по 8 июля.
  • Пушкин: На Саперной улице намечается масштабная реконструкция сетей. С 1 по 6 июля часть улицы (от Госпитального до Тинькова переулка) закроют полностью. Соседние участки просто ограничат.

Полезно знать

  1. Смотрите в навигатор: В Петербурге сейчас пик туристического сезона. Из-за наплыва автобусов и перекрытий время в пути в центре может увеличиться в два раза.
  2. Погода имеет значение: Если пойдут сильные ливни, сроки укладки асфальта могут сдвинуться на несколько дней.
  3. Альтернатива: На время ремонта набережных ГАТИ советует использовать Садовую улицу и Литейный проспект, но помните — они и так перегружены.

Ранее «Городовой» рассказывал, как дорожные гиганты поделили Невский и 29 миллиардов.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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