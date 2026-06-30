10 минут на дамбе и заборы до октября: изучаем новые дорожные ловушки Петербурга

Центр города: ремонт на всё лето
Самые долгие и неприятные ограничения ждут нас в историческом центре. Здесь дорожники планируют задержаться до середины осени, сообщает ГАТИ.
- Где: Дворцовая набережная и набережная Фонтанки (участок от Чайковского до Прачечного моста).
- Сроки: С 1 июля по 15 октября.
- Что делают: Меняют асфальт и ставят временные заборы.
Совет: если вы привыкли любоваться Невой из окна авто, на ближайшие три месяца об этом маршруте лучше забыть.
Дамба: короткие паузы
На КЗС (Комплекс защитных сооружений) тоже кипит работа. Здесь ограничения продлятся до пятницы, 3 июля.
В тоннеле на внутреннем кольце КАД (Невская сторона) частично перекроют полосы. Но есть нюанс: движение могут полностью перекрывать на 7–10 минут.
Это нужно, чтобы загнать в тоннель тяжелые краны и технику. Если встанете «намертво» — не пугайтесь, это ненадолго.
Приморский и Красногвардейский районы
На севере и востоке города тоже будет тесно.
- Парашютная улица: С 1 июля до конца августа ограничат проезд от Серебристого бульвара до улицы Маршала Новикова. Там будут прокладывать трубы.
- Малоохтинский проспект: Прямо у моста Александра Невского начнут ковырять инженерные сети. Сложности с проездом возникнут с 30 июня по 20 июля.
Быстрый ремонт в Петроградском и Пушкинском районах
Здесь работы пройдут в экспресс-режиме, но это не значит, что пробок не будет.
- Петроградка: На 2-й Березовой аллее будут перестилать асфальт. Ограничения продлятся всего неделю — с 1 по 8 июля.
- Пушкин: На Саперной улице намечается масштабная реконструкция сетей. С 1 по 6 июля часть улицы (от Госпитального до Тинькова переулка) закроют полностью. Соседние участки просто ограничат.
Полезно знать
- Смотрите в навигатор: В Петербурге сейчас пик туристического сезона. Из-за наплыва автобусов и перекрытий время в пути в центре может увеличиться в два раза.
- Погода имеет значение: Если пойдут сильные ливни, сроки укладки асфальта могут сдвинуться на несколько дней.
- Альтернатива: На время ремонта набережных ГАТИ советует использовать Садовую улицу и Литейный проспект, но помните — они и так перегружены.
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