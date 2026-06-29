Асфальт — одним, тротуары — другим: как дорожные гиганты поделили Невский и 29 миллиардов

Займутся работами все те же компании.

В Петербурге уже решили, кто будет приводить дороги в порядок. Смольный распределил все основные госконтракты на 2026 год.

Новых тендеров в ближайшее время ждать не стоит — фронт работ понятен, деньги выделены.

Гиганты на манеже: кто делит миллиарды?

Сумма впечатляет — на кону 29 миллиардов рублей. Всего заключено 12 крупных контрактов, сообщает "ДП" со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры города.

Интересно, что список дорожных строителей в городе почти не меняется годами.

Город поделили между собой «три кита»:

АО «ВАД» — традиционные хозяева дорог на севере города. ПО «Возрождение» — закрепились в южных районах. «АБЗ-Дорстрой» — также помогает с ремонтом на юге.

Главная витрина: Невский проспект

Особое внимание — Невскому. Здесь работают дуэтом. Компания «ВАД» перекладывает асфальт (сейчас активно взялись за Старо-Невский). А вот тротуары доверили «Возрождению».

Кстати, ремонт на Невском — это всегда вызов. Под асфальтом здесь скрыта сложная паутина старых коммуникаций, а работать приходится под прицелом тысяч туристов и в условиях плотной исторической застройки.

Контроль из Ижевска: проверят каждого

Чтобы дорожники не халтурили, за ними присмотрит «Строительная экспресс-лаборатория» из Ижевска. У них контракт на 12,7 млн рублей.

Специалисты будут замерять всё: насколько ровно лег асфальт, хорошо ли колеса цепляются за покрытие и нет ли трещин. Это важный момент — «внешний» контролер помогает держать планку качества.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Невский проспект закатают в «армированный» слой и закроют для машин.