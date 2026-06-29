Асфальт — одним, тротуары — другим: как дорожные гиганты поделили Невский и 29 миллиардов

В Петербурге уже решили, кто будет приводить дороги в порядок. Смольный распределил все основные госконтракты на 2026 год.
Новых тендеров в ближайшее время ждать не стоит — фронт работ понятен, деньги выделены.
Гиганты на манеже: кто делит миллиарды?
Сумма впечатляет — на кону 29 миллиардов рублей. Всего заключено 12 крупных контрактов, сообщает "ДП" со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры города.
Интересно, что список дорожных строителей в городе почти не меняется годами.
Город поделили между собой «три кита»:
- АО «ВАД» — традиционные хозяева дорог на севере города.
- ПО «Возрождение» — закрепились в южных районах.
- «АБЗ-Дорстрой» — также помогает с ремонтом на юге.
Главная витрина: Невский проспект
Особое внимание — Невскому. Здесь работают дуэтом. Компания «ВАД» перекладывает асфальт (сейчас активно взялись за Старо-Невский). А вот тротуары доверили «Возрождению».
Кстати, ремонт на Невском — это всегда вызов. Под асфальтом здесь скрыта сложная паутина старых коммуникаций, а работать приходится под прицелом тысяч туристов и в условиях плотной исторической застройки.
Контроль из Ижевска: проверят каждого
Чтобы дорожники не халтурили, за ними присмотрит «Строительная экспресс-лаборатория» из Ижевска. У них контракт на 12,7 млн рублей.
Специалисты будут замерять всё: насколько ровно лег асфальт, хорошо ли колеса цепляются за покрытие и нет ли трещин. Это важный момент — «внешний» контролер помогает держать планку качества.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Невский проспект закатают в «армированный» слой и закроют для машин.