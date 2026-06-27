Пока город в отпуске: Невский проспект закатают в «армированный» слой и закроют для машин

Июль для ремонта выбран не случайно.

Главную улицу города будут приводить в порядок в два захода. Речь идет об участке, который в народе называют «Староневским».

Этап №1 (с 28 июня по 7 июля): Полностью закроют проезд от площади Восстания до Исполкомской улицы.

Полностью закроют проезд от площади Восстания до Исполкомской улицы. Этап №2 (с 7 по 14 июля): Дорожники переместятся на отрезок от Исполкомской до площади Александра Невского.

Учтите: ограничения вступают в силу в 5 утра в день начала работ.

Почему именно сейчас?

Как сообщает "ДП" со ссылкой на слова заместителя председателя Комитета по транспорту Дениса Усанова, в июле в Петербурге наступает затишье.

Пассажиров в общественном транспорте становится меньше примерно на 20% — многие уезжают в отпуска или на дачи. Власти выбрали это «окно», чтобы создать как можно меньше пробок.

Что будет с автобусами и троллейбусами

Из-за перекрытий изменятся трассы сразу 14 маршрутов.

Автобусы: №24, 27, 54, 65, 181, 191.

№24, 27, 54, 65, 181, 191. Троллейбусы: №1, 7, 10, 11, 16, 22, 28.

Транспорт будет объезжать закрытые участки по соседним улицам (например, по Мытнинской, Бакунина или Синопской набережной). Пассажирам стоит заранее проверять актуальные карты в приложениях.

Как только закончится первый этап (7 июля), движение на этом участке сразу откроют.

Дороги станут крепче

В этот раз асфальт не просто переложат. Правые полосы, по которым чаще всего ездят тяжелые автобусы, дополнительно укрепят. Там сделают специальное армирование.

Это поможет избежать «колейности» — тех самых ям и бугров, которые быстро появляются в жару под весом транспорта.

Как передвигаться пешеходам

Хорошие новости: для тех, кто гуляет пешком, ничего не изменится. Все тротуары и пешеходные переходы останутся открытыми. Если вам нужно попасть в магазин или кафе на Невском, вы легко это сделаете.

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