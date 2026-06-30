Народные приметы на 30 июня: чем опасен день Мануила Солнцестоя

30 июня православные верующие чтят память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила.

В народном календаре эта дата получила название Мануил Солнцестой. Наши предки считали, что именно в этот период солнце словно на мгновение замирает высоко в небе, а затем начинает постепенно клониться к закату.

Народные приметы на 30 июня: что нельзя делать

В этот день категорически не советовали обмениваться вещами и давать что-либо взаймы. Считалось, что вместе с вещью можно отдать своё счастье, здоровье и удачу.

Под запретом находились любые новые начинания. Не рекомендовалось приступать к строительству, ремонту, посеву или запуску важных проектов. По поверьям, всё начатое в этот день потребует втрое больше сил и не принесёт желаемого результата.

Не разрешалось громко спорить, кричать или ругаться в поле. Предки верили, что подобное поведение может навредить будущему урожаю.

Особенно опасным считалось сквернословить возле домашнего очага. Говорили, что такое неуважение способно навлечь пожар.

Не советовали и купаться в реках и озёрах. По народным поверьям, именно 30 июня водяные духи становились особенно активными и могли заманить человека под воду.

Народные приметы на 30 июня: что можно делать

На рассвете крестьяне обязательно встречали восход солнца. Если первые лучи переливались розовыми и алыми оттенками, это считалось знаком богатого урожая и благополучного года.

Именно 30 июня собирали зверобой, полынь, тысячелистник и другие лекарственные травы. Люди были уверены, что в этот день растения обладают особой силой и способны защищать дом от болезней.

Особым считался и хлеб, испечённый в этот день. Предки верили, что он словно впитывает солнечное тепло и приносит человеку здоровье и жизненные силы.

Незамужние девушки плели венки из луговых цветов и отпускали их по воде. Если венок долго не тонул и уплывал далеко, ожидали скорую встречу с будущим супругом.

Добрым знаком считалось приютить бездомного кота. Верили, что животное приносит в дом мир, спокойствие и защищает семью от ссор.

Народные приметы о погоде на 30 июня

Яркие звёзды ночью обещали богатый урожай хлебов и ягод.

Быстро исчезнувший утренний туман предвещал жаркий и сухой день.

Красный закат предупреждал о сильном ветре и ненастье.

Глухие раскаты грома сулили сильный ливень, тогда как звонкий гром обещал быстрое улучшение погоды.

Громкое кваканье лягушек тоже считалось верным предвестником скорых осадков.

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