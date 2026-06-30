Мегаотдых для активных: топ-3 варианта отдыха в России — без скучных пляжей и пафосных отелей

Где и как отдохнуть любителю активного туризма в России

В последние годы активные варианты отдыха ценятся россиянами все больше. Теперь уже мало кто летит за границу на морское побережье - такой отпуск кажется скучным и ленивым. В наше время большинство людей предпочитает свежий воздух, природу, ночевку среди деревьев в компании таких же любителей активности. Особенно такие виды отдыха популярны в кругах спортсменов. Расскажем о трех направлениях в России, которые выбирают активные путешественники.

Вот три варианта отдыха в России, которые придутся по душе тем, кто привык к физической активности.

Алтай, восхождение в Актру на «Купол трех озер»

Ущелье Актру расположено в горах Северо-Чуйского хребта республики Алтай. Путешествие включает как автомобильную часть, так и пешие прогулки по засушливой Курайской степи. Турагентства предлагают размещение в палатках и радиальные выходы налегке к Голубому озеру и на ледник Большой Актру, откуда разворачивается завораживающий вид на саму вершину Актру – один из четырехтысячников Горного Алтая.

Во время этого путешествия вас ждет восхождение на перевал Учитель, выход до Голубого озера, которое расположено на высоте 2800 метров, восхождение на вершину 3556 м, которое завершится великолепным панорамным видом на Купол Трех Озер. Этот вариант отдыха покажет, что собой представляет горный туризм, и подготовит вас к более серьезным восхождениям.

Горная Адыгея

Туризм в Адыгее начал развиваться не так давно, но очень активно. Вы можете выбрать высокогорную экспедицию, сплавы по реке, каньонинг по водопадам, скальные маршруты. Туристические фирмы предлагают проживание в уютных лесных отелях и ночные геотермальные водные процедуры.

Адыгея - это невероятные эмоции и драйв. Панорама Орлиной полки, путешествие по хребту Гуама, поход по горному плато - все эти активности включаются в большинство туров. А самое большое впечатление у путешественников вызывает восхождение на высоту 2864 м - на гору Оштен, откуда открываются изумительные виды на Главный Кавказский Хребет. И, конечно, прогуляйтесь по зоне альпийских лугов в заповеднике с его табунами лошадей. Приятный бонус - посиделки в приятной компании у камина на базе в горах и банька на дровах.

Пермь

Могучие скалы, быстрые реки и живописные вершины - все это Пермь. Туристические агентства предлагают насладиться красотой Белогорского монастыря, прогуляться по улицам Каменного города, насладиться видом на Усьву и Вишеру с высоты Усьвинских столбов и с вершины Полюда, и, конечно, пройтись по улочкам древнего города, который когда-то был столицей Перми Великой. Это вариант для тех, кто предпочитает сочетать активный и культурный отдых.

Эти три направления - одни из самых популярных у спортсменов в 2026 году. Выбирайте одно из них - вы точно не пожалеете о проведенном времени.

Ранее "Городовой" рассказывал об уральском озере, где парит душа: бирюзовая гладь и величественные хребты — место для отдыха на лоне природы.