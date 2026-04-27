Уральское озеро, где парит душа: бирюзовая гладь и величественные хребты — место для отдыха на лоне природы

Опубликовано: 27 апреля 2026 11:04
 Проверено редакцией
Путешественник рассказал о своих впечатлениях после поездки к одному популярному озеру на Урале

Если вам надоел шумный пляжный отдых и вас больше привлекает единение с природой и натуральная красота и тишина мира без громкой музыки и надоедливых зазывал, то предлагаем в этом году отправиться на Урал. Здесь расположено удивительное озеро, рядом с которым душа парит над бирюзовой гладью и ощущает полное спокойствие. Своими впечатлениями о поездке в это необыкновенное место поделился автор дзен-канала "Лучший Путь".

Речь идет об озере Тургояк. Его вода уступает по чистоте только Байкалу, а обрамляющие его живописные горные хребты создают невероятную атмосферу величия и спокойствия. Вот чем можно заняться, находясь на отдыхе в этом красивейшем месте:

  • насладиться чистой водой. На берегу возведены пляжные зоны, где можно загорать, играть в волейбол, кататься на водных горках, лодках и катамаранах - для тех, кому все же близок пляжный отпуск;
  • прогуляться по реликтовым местам. Национальный парк "Таганай" предлагает множество интересных пеших экскурсий. Здесь же можно посетить гору Круглицу, с которой открывается невероятный вид на озеро, а также Черную скалу, манящую своей загадочностью и тайными легендами;
  • познакомиться с историей. Посещение старинной деревни Тургояк с традиционными уральскими домами оставит неповторимые впечатления, а Каменный город с сооружениями, предположительно созданными около 6000 лет назад, заставят задуматься о бренности времени;
  • полакомиться дарами природы. Рыбалка, сбор ягод и грибов, объедание медом... Все эти простые человеческие радости доступны для каждого туриста. Натуральная еда, дары самой природы не оставят никого равнодушными.

"Тургояк – это место, которое обязательно стоит посетить. Здесь каждый найдет для себя что-то новое и интересное", - уверен автор блога.

Отзывы

Другие туристы, побывавшие на озере Тургояк, поделились своими впечатлениями о поездке:

"Два дня отдыха на озере Тургояк пролетели незаметно. Нам понравился отдых в этом месте. Вода в озере удивила своей прозрачностью, а инфраструктура возле озера своим разнообразием. Много разных мест для пляжного отдыха, можно выбрать по душе и комфорту. Для интересного времяпрепровождения имеются различные услуги и развлечения на воде".

"Вода в озере очень чистая, и дно очень хорошо просматривается. На данном озере есть прокат яхт, а еще можно заказать экскурсию на остров Веры, где можно посмотреть как жили староверы, если не ошибаюсь, 4 тысячи лет до нашей эры. Там до сих пор ведутся раскопки. Интересное место".

"На озере Тургояк масса развлечений:

- Поплавать на сап-бордах по озеру;
- Купаться (если температуры воды позволяет);
- Прогулки на велосипедах;
- Экскурсии в горы на квадроциклах;
- В зимний период - лыжи, коньки, поездки на снегоходах.

И просто любоваться красотой озера, вдыхать полной грудью чистый горный воздух, наслаждаться потрясающими закатами".

Ранее "Городовой" рассказывал, как подготовить ребенка к первой поездке в лагерь: советы психолога — для мам-паникерш и детей.

Автор:
Анна Леонова
