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Суперкубок в Нижнем: спецпоезд дождется болельщиков после матча, а билеты продадут по кодам

Опубликовано: 29 июня 2026 23:36
 Проверено редакцией
Суперкубок в Нижнем: спецпоезд дождется болельщиков после матча, а билеты продадут по кодам
Суперкубок в Нижнем: спецпоезд дождется болельщиков после матча, а билеты продадут по кодам
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Два чемпиона встретятся в Нижнем Новгороде. 

В этом году за трофей сразятся «Зенит» и «Спартак». Это всегда принципиально, жарко и громко. Игра пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Едем на спецпоезде

Для болельщиков из Петербурга организовали отдельный поезд. «Зенит» и РЖД договорились запустить дополнительный состав, чтобы все желающие поместились.

  • Туда: выезжаем из Петербурга вечером 17 июля.
  • Обратно: прыгаем в вагоны сразу после матча. Это удобно — не нужно тратиться на гостиницу. Про билеты на этот рейс клуб расскажет отдельно в своих соцсетях, следите за обновлениями.

Почем билеты и где брать

Продажи уже открыты. Самый дешевый билет стоит 1500 рублей, сообщает пресс-служба РФС. Покупать нужно только на «Яндекс Афише» — это единственный официальный продавец.

Не ищите на других сайтах, там могут быть мошенники.

Если вы идете поддерживать «Зенит», ваш сектор — B. Для покупки билетов туда клуб выдаст фанатам специальные коды.

Важное про Fan ID

Без «Карты болельщика» на стадион не пустят. Это закон. Билет просто не получится оформить без номера карты. Если у вас её еще нет — делайте заранее через Госуслуги.

В Нижнем на стадионе работают временные центры помощи, но лучше решить вопрос дома, чтобы не стоять в очередях перед игрой.

Почему стоит поехать

Нижний Новгород — шикарный город для футбольного выезда. Стадион стоит прямо на слиянии Оки и Волги, виды там потрясающие. Июль, вечер, футбол — идеальный план на лето.

К тому же стадион в Нижнем вмещает почти 45 тысяч человек, атмосфера будет мощная.

Ранее «Городовой» рассказывал, что стоит за новыми словами Тюкавина о «Зените».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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