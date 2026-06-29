Дверь в Петербург приоткрыта: что стоит за новыми словами Тюкавина о «Зените»

Константин Тюкавин — главная звезда нынешнего «Динамо» и, пожалуй, лучший российский нападающий прямо сейчас. Болельщики бело-голубых привыкли считать его «своим до мозга костей».
Но последнее интервью футболиста РБ Спорт заставило фанатов понервничать. Костя больше не говорит категоричное «нет» на предложения из Петербурга.
На вопрос о переезде в Петербург Костя отвечает осторожно: «Все может быть».
Это не значит, что он пакует чемоданы. Просто парень повзрослел и трезво смотрит на вещи. В футболе всё меняется быстро, и зарекаться от чего-то — дело неблагодарное.
Предложение действительно было
Это уже не просто слухи от агентов. Тюкавин подтвердил: «Зенит» выходил на «Динамо» с конкретным предложением. Об этом говорили и боссы обоих клубов.
Для справки: в прошлом сезоне Тюкавин стал лучшим игроком РПЛ по версии самих футболистов. Он забил 15 голов и отдал 9 голевых передач. Понятно, почему богатый клуб из Петербурга хочет забрать такой актив себе.
Тюкавину 22 года. Он хочет выигрывать кубки и медали. В прошлом сезоне «Динамо» было в нескольких шагах от чемпионства.
Костя не скрывает: любому спортсмену хочется быть первым. В «Зените» шансов на золото объективно больше — клуб забирает титул шесть лет подряд.
Тюкавин очень хочет побеждать именно с «Динамо», но если клуб буксует, амбиции могут перевесить преданность.
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