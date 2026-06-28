От 35 тысяч за двоих: едем в Ленобласть за средневековым вайбом, спа-релаксом и драйвом

В Ленобласти есть возможность отдохнуть на любой бюджет.

Ленобласть официально вошла в топ-5 направлений для загородного отдыха. И это неудивительно: зачем лететь три часа, если под боком есть и «мини-Европа», и свои «Мальдивы» с соснами?

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала "Городовому" во сколько обойдется такой побег из города на неделю и какой район выбрать под свой характер.

Цена вопроса: сколько брать с собой

Сразу закроем финансовую тему. Цены указаны за неделю отдыха на двоих:

Эконом (от 35 000 ₽). Это ваш «прожиточный минимум». За эти деньги вы получите скромную базу отдыха или гостевой дом. Удобства могут быть общими, а завтрак придется готовить самим.

Это ваш «прожиточный минимум». За эти деньги вы получите скромную базу отдыха или гостевой дом. Удобства могут быть общими, а завтрак придется готовить самим. Стандарт (около 50 000 ₽). Самый популярный вариант. Сюда входят уютные глэмпинги, небольшие современные домики или отели среднего класса. Обычно включены завтраки и приличный сервис.

Самый популярный вариант. Сюда входят уютные глэмпинги, небольшие современные домики или отели среднего класса. Обычно включены завтраки и приличный сервис. Премиум (от 100 000 ₽). Это уже загородные клубы и SPA-курорты. В стоимость входят бассейны, банные комплексы, рестораны и полный релакс.

Выборг: средневековый вайб

Если хочется Европы, вам сюда. Выборг — это старые улочки, брусчатка и рыцарский дух.

Чем заняться: погулять по парку Монрепо, залезть на башню замка и съесть знаменитый выборгский крендель.

погулять по парку Монрепо, залезть на башню замка и съесть знаменитый выборгский крендель. Для кого: для романтиков и тех, кто любит много ходить пешком.

для романтиков и тех, кто любит много ходить пешком. Фишка: вечером в старом городе атмосфера как в кино.

Финский залив: сосны и комфорт

Это направление называют «Питерской Ривьерой». Здесь самый развитый сервис и лучшие рестораны.

Чем заняться: гулять по экотропам (например, в Комарово), дышать морским воздухом и смотреть на закаты в дюнах.

гулять по экотропам (например, в Комарово), дышать морским воздухом и смотреть на закаты в дюнах. Для кого: для тех, кто любит комфорт, эстетику и спа-процедуры.

для тех, кто любит комфорт, эстетику и спа-процедуры. Фишка: огромное количество панорамных ресторанов прямо у воды.

Ладога: «наше море»

Ладожское озеро настолько большое, что берегов не видно. Ощущения — как на настоящем море.

Чем заняться: арендовать катер, съездить на экскурсию в крепость Орешек или просто валяться на диких песчаных пляжах.

арендовать катер, съездить на экскурсию в крепость Орешек или просто валяться на диких песчаных пляжах. Для кого: для любителей природы и тишины.

для любителей природы и тишины. Фишка: вода в Ладоге чистейшая, а закаты — самые яркие в области.

"Ладожское озеро имеет свою отдельную атмосферу, потому что оно напоминает море такое, с одной стороны: тоже есть и песчаные пляжи, это более природный вариант отдыха", - отмечает эксперт.

Приозерск: драйв и скалы

Если сидеть на месте — это не про вас, берите курс на север области. Тут начинается карельская природа.

{{177}} "Карельская природа, всевозможные тоже бурные реки, скалы, озёра. Здесь больше про занятия, например, рафтингом, рыбалкой. Можно посетить старинные крепости", - говорит Наталья Ансталь.

Полезный совет на дорожку

Бронируйте заранее. Хорошие домики за 50 тысяч разлетаются за месяц до поездки. Пользуйтесь «Ласточками». До Выборга или Приозерска на них долететь быстрее, чем на машине через пробки. Берите одежду слоями. Погода в области меняется пять раз на дню. Даже если вы едете в спа-отель, теплый худи лишним не будет.

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