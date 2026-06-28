Тайный ход в стене и императорский покой: что скрывает Петропавловская крепость

Обойти много знаковых мест в крепости можно по единому билету.

Петропавловская крепость стоит на Заячьем острове. Именно здесь в 1703 году Петр I заложил первый камень будущего города.

Если вы приехали в Петербург впервые, крепость нужно обязательно посетить, причем сделать это можно бесплатно.

Искусствовед и гид по Санкт-Петербургу Ирина Полевая рассказала "Городовому" куда сходить и что посмотреть в крепости.

Это отличное место, чтобы просто побродить, подышать невским воздухом и потрогать старинные стены.

Главные символы: Собор и Тюрьма

Если вы хотите зайти внутрь зданий, придется купить билет. Самых важных точек две:

Петропавловский собор. Вы его узнаете по высокому золотому шпилю с ангелом. Внутри — усыпальницы почти всех русских царей. Тюрьма Трубецкого бастиона. Самая известная политическая тюрьма царской России. Мрачные камеры, коридоры и тяжелая история — место производит сильное впечатление.

"Если вы покупаете единый билет, тогда можете, кроме Собора и тюрьмы, если позволяет время и силы, ещё зайти, например, в Комендантский или инженерный дом, где проходят разные выставки в том числе. Мало кто знает, но по «Единому билету» можно попасть в потерну. Это не просто подземелье, а скрытый боевой ход внутри стены крепости. Раньше по нему скрытно перемещались солдаты гарнизона", - отмечает эксперт.

Традиции и зайцы

Не пугайтесь, если ровно в 12:00 раздастся грохот. Это стреляет пушка с Нарышкина бастиона. По этому выстрелу город уже три века сверяет часы.

И не забудьте поискать фигурки зайцев! По легенде, один смелый заяц прыгнул прямо в сапог Петру I во время наводнения. Теперь маленькие памятники ушастым расставлены по всему острову — считается, что они приносят удачу.

"Петропавловская крепость сейчас — это основной филиал Музея Истории Петербурга. Там проходят различные выставки, куда единый билет не сработает. Но достаточно много объектов можно посетить именно по единому билету. Если его не брать, то можно купить, например, только Собор или только тюрьму. Ну либо вообще просто бесплатно побродить по территории, услышать выстрел полуденный пушки и так немножечко померить ногами то место, с которого начинался город", - говорит Ирина Полевая.



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