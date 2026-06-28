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Не только листья: почему в битве за огурцы важно опрыскивать углы теплицы

Опубликовано: 28 июня 2026 09:50
 Проверено редакцией
Не только листья: почему в битве за огурцы важно опрыскивать углы теплицы
Не только листья: почему в битве за огурцы важно опрыскивать углы теплицы
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Паутинный клещ вредит огурцам, но это не самый опасный враг для культуры.

Многие дачники впадают в ступор, завидев паутинного клеща. Кажется, что это приговор для огурцов. На самом деле всё не так страшно. Если знать пару хитростей, справиться с ним можно быстро.

Кто на самом деле губит огурцы?


Как рассказала "Городовому" агроном Елизавета Тихонова, паутинный клещ — вредитель неприятный, но не самый опасный. Огурцы гораздо чаще гибнут от болезней: антракноза или мучнистой росы.

"Мучнистая роса - это бич погоды, когда то жаркие дни, то холодные, то дожди ледяные, то сырость. Это опаснее, чем вредители", - отмечает эксперт.

Как узнать, что это клещ?

Клещ очень мелкий, его сложно увидеть сразу. Ищите следы его «трапезы»:

  • Светлые точки. На верхней стороне листьев появляются мелкие белые или желтоватые крапинки. Это проколы.
  • Желтизна. Лист начинает постепенно желтеть, сохнуть и скручиваться.
  • Паутинка. Если на нижней стороне листа или между стеблями появилась тонкая белая сеть — дело зашло далеко. Пора принимать меры.

Главные правила обработки

Главное оружие — опрыскивание. Но здесь есть свои нюансы:

  1. Смотрим на сорт. Если у вас самоопыляемые (партенокарпические) огурцы, опрыскивать можно даже во время цветения.
  2. Бережем пчел. Если огурцы требуют опыления насекомыми, старайтесь успеть с обработкой до того, как раскроются цветы.
  3. Удаляем лишнее. Видите сильно пораженный лист? Обрывайте его без жалости. Именно там клещи откладывают яйца. Листья нужно сразу вынести с участка или сжечь.

Секрет «закрытого грунта»

Если огурцы растут в теплице, просто побрызгать на листья мало. Клещ обожает прятаться в щелях каркаса и на стенках.

"Опрыскивайте не только растения, но и всю теплицу изнутри. Пройдитесь по всем углам и конструкциям, иначе вредитель вернется через неделю.

И листья, конечно, пораженные им обрывайте, потому что там клещ откладывает яйца", - отмечает агроном.

Ранее «Городовой» рассказывал, как бороться с белокрылкой.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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