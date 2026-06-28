Не только листья: почему в битве за огурцы важно опрыскивать углы теплицы

Многие дачники впадают в ступор, завидев паутинного клеща. Кажется, что это приговор для огурцов. На самом деле всё не так страшно. Если знать пару хитростей, справиться с ним можно быстро.
Кто на самом деле губит огурцы?
Как рассказала "Городовому" агроном Елизавета Тихонова, паутинный клещ — вредитель неприятный, но не самый опасный. Огурцы гораздо чаще гибнут от болезней: антракноза или мучнистой росы.
"Мучнистая роса - это бич погоды, когда то жаркие дни, то холодные, то дожди ледяные, то сырость. Это опаснее, чем вредители", - отмечает эксперт.
Как узнать, что это клещ?
Клещ очень мелкий, его сложно увидеть сразу. Ищите следы его «трапезы»:
- Светлые точки. На верхней стороне листьев появляются мелкие белые или желтоватые крапинки. Это проколы.
- Желтизна. Лист начинает постепенно желтеть, сохнуть и скручиваться.
- Паутинка. Если на нижней стороне листа или между стеблями появилась тонкая белая сеть — дело зашло далеко. Пора принимать меры.
Главные правила обработки
Главное оружие — опрыскивание. Но здесь есть свои нюансы:
- Смотрим на сорт. Если у вас самоопыляемые (партенокарпические) огурцы, опрыскивать можно даже во время цветения.
- Бережем пчел. Если огурцы требуют опыления насекомыми, старайтесь успеть с обработкой до того, как раскроются цветы.
- Удаляем лишнее. Видите сильно пораженный лист? Обрывайте его без жалости. Именно там клещи откладывают яйца. Листья нужно сразу вынести с участка или сжечь.
Секрет «закрытого грунта»
Если огурцы растут в теплице, просто побрызгать на листья мало. Клещ обожает прятаться в щелях каркаса и на стенках.
"Опрыскивайте не только растения, но и всю теплицу изнутри. Пройдитесь по всем углам и конструкциям, иначе вредитель вернется через неделю.
И листья, конечно, пораженные им обрывайте, потому что там клещ откладывает яйца", - отмечает агроном.
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