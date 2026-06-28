Не только листья: почему в битве за огурцы важно опрыскивать углы теплицы

Паутинный клещ вредит огурцам, но это не самый опасный враг для культуры.

Многие дачники впадают в ступор, завидев паутинного клеща. Кажется, что это приговор для огурцов. На самом деле всё не так страшно. Если знать пару хитростей, справиться с ним можно быстро.

Кто на самом деле губит огурцы?



Как рассказала "Городовому" агроном Елизавета Тихонова, паутинный клещ — вредитель неприятный, но не самый опасный. Огурцы гораздо чаще гибнут от болезней: антракноза или мучнистой росы.

"Мучнистая роса - это бич погоды, когда то жаркие дни, то холодные, то дожди ледяные, то сырость. Это опаснее, чем вредители", - отмечает эксперт.

Как узнать, что это клещ?

Клещ очень мелкий, его сложно увидеть сразу. Ищите следы его «трапезы»:

Светлые точки. На верхней стороне листьев появляются мелкие белые или желтоватые крапинки. Это проколы.

На верхней стороне листьев появляются мелкие белые или желтоватые крапинки. Это проколы. Желтизна. Лист начинает постепенно желтеть, сохнуть и скручиваться.

Лист начинает постепенно желтеть, сохнуть и скручиваться. Паутинка. Если на нижней стороне листа или между стеблями появилась тонкая белая сеть — дело зашло далеко. Пора принимать меры.

Главные правила обработки

Главное оружие — опрыскивание. Но здесь есть свои нюансы:

Смотрим на сорт. Если у вас самоопыляемые (партенокарпические) огурцы, опрыскивать можно даже во время цветения. Бережем пчел. Если огурцы требуют опыления насекомыми, старайтесь успеть с обработкой до того, как раскроются цветы. Удаляем лишнее. Видите сильно пораженный лист? Обрывайте его без жалости. Именно там клещи откладывают яйца. Листья нужно сразу вынести с участка или сжечь.

Секрет «закрытого грунта»

Если огурцы растут в теплице, просто побрызгать на листья мало. Клещ обожает прятаться в щелях каркаса и на стенках.

"Опрыскивайте не только растения, но и всю теплицу изнутри. Пройдитесь по всем углам и конструкциям, иначе вредитель вернется через неделю. И листья, конечно, пораженные им обрывайте, потому что там клещ откладывает яйца", - отмечает агроном.

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