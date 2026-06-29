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Кладу луковицу под подушку – и бед не знаю: бабушкина хитрость на века

Опубликовано: 29 июня 2026 21:18
 Проверено редакцией
Городовой ру
Кладу луковицу под подушку – и бед не знаю: бабушкина хитрость на века
фото legion-media
Приметы и практичные советы - где правда, а где - бабушкины сказки

Лук прочно вошел не только в кухню, но и в народные поверья: с ним связано столько примет, что голова кругом. Кто-то до сих пор сжигает шелуху, чтобы не «выбросить достаток», кто-то кладет луковицу под подушку в надежде на вещий сон.

Что говорили предки: самые известные поверья

В старину к луку относились почти как к оберегу. Считалось, что выбрасывать шелуху на землю — к потере достатка, поэтому ее сжигали в печи.

Еще верили, что луковица под подушкой помогает увидеть вещий сон, а сам лук на подоконнике будто бы защищает дом от «темных сил».

Сегодня такие приметы воспринимаются скорее как часть культурного наследия, чем как руководство к действию.

Практичные альтернативы: как использовать лук с пользой

  • Луковая шелуха — отличный натуральный краситель: ею красят яйца на Пасху, придают золотистый оттенок бульонам и даже окрашивают пряжу.
  • Из шелухи делают настои для подкормки комнатных растений — в ней много микроэлементов, которые укрепляют корни.
  • Сушеную шелуху можно добавлять в компост: она разлагается без вреда и обогащает состав.
  • Если хочется сохранить «обережный» смысл, достаточно просто держать связку лука в прихожей — это выглядит уютно и по‑деревенски атмосферно.

Вывод

Народные приметы про лук — это в первую очередь отражение отношения предков к быту и хозяйству. Практической пользы в сжигании шелухи или луковице под подушкой нет, зато саму шелуху реально применить с умом — и в готовке, и в уходе за растениями.

Личный опыт

Когда я впервые услышала про сжигание шелухи ради достатка, улыбнулась — но потом нашла ей вполне земное применение. Теперь собираю шелуху в отдельную банку: зимой крашу ею яйца, а летом делаю настой для цветов. Получается, что старая традиция живёт, но уже в новом, полезном формате.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем ставить стакан с солью в комнате.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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