Паутина в воздухе, кофе на веранде и +20 на градуснике: когда Балтика пропустит бабье лето в Петербург

Синоптики рассказали, когда ждать последнюю волну тепла.

Август подходит к концу, и на улицах Петербурга всё чаще хочется закутаться в уютный шарф. Но не спешите прятать летние вещи на дальнюю полку.

Осень готовит для нас отличный подарок — бабье лето.

Когда ждать теплых дней?

Конец августа и начало сентября в Петербурге будут прохладными и дождливыми. Но это ненадолго.

Точные даты синоптики смогут назвать только в начале сентября. По опыту прошлых лет, тепло приходит во второй половине сентября.

Из-за близости Балтики и влажного воздуха бабье лето у нас всегда запаздывает. В Москве оно наступает раньше, а петербуржцы часто греются только в конце сентября или даже в начале октября.

Однако в Петербурге после августовского периода дождей в начале сентября возможен возвраз тепла как раз в начале осени, пишет moika78.

Какой будет погода?

Нас ждет короткий, но очень приятный перерыв от дождей.

Днем воздух прогреется до +17...+20 °C .

. Ночи тоже будут мягкими — около +8...+10 °C .

. Дождей почти не будет. Вместо них — яркое солнце и сухое тепло.

Правда, длиться эта сказка долго не будет. Обычно бабье лето уходит всего за несколько дней, так что ловить его нужно сразу.

Откуда взялось такое название?

Раньше бабьим летом называли время, когда крестьяне заканчивали тяжелые работы в поле. У женщин появлялась минутка перевести дух перед зимней пряжей.

Есть и другая версия. В эти дни в воздухе летает много паутины. Предки считали, что она похожа на седые волосы.

Кстати, про народные приметы: если во время бабьего лета в воздухе летает много паутины, зима будет морозной и снежной.

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