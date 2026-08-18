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От блузок до золотой сменки: Ленобласть вошла в топ-10 регионов по школьным расходам

Опубликовано: 18 августа 2026 15:16
 Проверено редакцией
От блузок до золотой сменки: Ленобласть вошла в топ-10 регионов по школьным расходам
От блузок до золотой сменки: Ленобласть вошла в топ-10 регионов по школьным расходам
Global Look Press / Aleksander Polyakov
Ленинградская область на 9 месте.

Сборы к учебному году — это всегда стресс для родительского кошелька. Нужно купить кучу вещей: от стёрки до зимней куртки.

Аналитики изучили чеки россиян и выяснили, как и где родители готовились к школе, пишет "ДП".

Кто попал в топ по тратам

Ленинградская область оказалась в числе самых активных покупателей. Регион занял девятое место в стране по расходам на школьные товары. Самой популярной покупкой у ленинградцев стали девичьи блузки.

В первую пятерку любителей онлайн-шопинга вошли:

  • Сахалинская и Рязанская области — там чаще всего заказывали рюкзаки.
  • Подмосковье — здесь в топе спортивная форма для девочек.
  • Калужская область — там массово скупали тетради.

Феномен Москвы: почему столица в хвосте списка

Самое удивительное — Москва оказалась аж на 59-м месте. Но этому есть простое объяснение. В столице на каждом шагу работают крупные торговые центры.

Москвичам проще сходить в обычный магазин, всё примерить и купить на месте. А вот в небольших городах и поселках маркетплейсы стали главным способом одеть ребенка к школе без лишних поездок.

Петербургский ценник: одежда бьет по карману

В Петербурге сборы первоклашки требуют солидных отложений. В 2026 году экипировка первогородителя обойдется почти в 50 тысяч рублей.

Одеть и обуть девочку стоит в среднем 46,8 тысячи, а мальчика — 44,8 тысячи рублей.

Больше 60% бюджета уходит на одежду и обувь. И за последний год цены на них ощутимо выросли:

  • Сменка подорожала в два раза.
  • Кроссовки прибавили в цене 71%.
  • Брюки стали дороже на 54%.
  • Базовый набор канцелярии вырос на 30% — до 7,8 тысяч рублей.

Можно ли сэкономить?

Интересно, что эксперты из розничных сетей (АКОРТ) дают более оптимистичные цифры. По их данным, собрать ребенка в 2026 году стало даже немного дешевле, чем летом 2024-го.

Минимальный набор в гипермаркетах можно собрать всего за 5,7 тысяч рублей. В него входят самое необходимое: пара футболок, брюки или юбка, простая обувь и скромный набор тетрадей с ручками.

Как разница получается такой огромной?

Все дело в бренде и качестве. Минимальный чек — это самые простые вещи из базарного сегмента или собственных марок супермаркетов. Если же покупать вещи с запасом прочности и из натуральных тканей, ценник мгновенно взлетает в разы.

Чтобы сэкономить, опытные родители советуют не брать всё в августе. На старте сезона цены максимальные.

Достаточно купить комплект на первый месяц, а остальное докупить в конце сентября, когда сетевые магазины начинают распродавать остатки со скидками до 50%.

Ранее «Городовой» рассказывал, как выбрать обувь ребенку в школу.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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