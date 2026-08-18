Перед Мариинкой «перекопают» площадь: зачем место под вестибюль «Театральной» сначала отдадут археологам

Археологам платят 400 тысяч за проверку площади Темирканова.

Жители Петербурга давно ждут станцию «Театральная». Под землей почти всё готово. Но выйти на поверхность пассажиры пока не смогут. Поезда просто проезжают платформу без остановки.

Где построят выход?

Место для вестибюля выбирали несколько лет. Споров было очень много. Руководство Мариинского театра опасалось, что стройка прямо у исторического здания навредит театру из-за вибраций.

Чиновники рассматривали разные точки. Одно время хотели снести бассейн института имени Лесгафта на улице Декабристов и поставить выход там.

В итоге приняли окончательное решение. Вестибюль появится на площади Темирканова — прямо перед концертным залом Мариинки.

Сначала археологи, потом стройка

Прежде чем копать котлован, место нужно исследовать. Центр Петербурга богат на исторические находки.

Городские власти ищут подрядчика для археологических разведок. На эти работы выделяют около 400 тысяч рублей, сообщает "Фонтанка"

Когда «Театральная» откроется для людей?

Полноценного открытия придется подождать. Проектирование и сама стройка подземного вестибюля займут несколько лет.

По оптимистичным прогнозам, первыми пассажирами станция примет не раньше 2028–2030 годов. До этого времени петербуржцам и туристам придется добираться до Театральной площади по старинке — от «Спасской» или «Адмиралтейской» на автобусах и троллейбусах.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге заказывают эскалаторы для двух новых станций.