Короче на 15 сантиметров: эти полки в поезде не стоит брать даже бесплатно - проводники не расскажут

При покупке билетов на поезд необходимо проявить внимательность, иначе существует вероятность выбрать плохие места. Особой неожиданностью для пассажиров становится тот факт, что размер полок в вагонах может отличаться.

При оформлении билетов на сайте или на кассах вокзала вам не расскажут о коротких полках. Именно поэтому следующая информация точно полезна тем, кто любит путешествовать на поезде.

“Купейный отсек” в плацкарте

Нижняя полка в “купейном отсеке” имеет нормальную длину - 177 сантиметров, но верхнее место будет короче на 10 сантиметров. Его длина составляет всего 167 сантиметров. Чаще всего эту полку выбирают именно мужчины, из-за чего в поездке они сталкиваются с неудобствами.

Также стоит отказаться от 1-2 и 35-36 места. Эти полки короче других на 15 сантиметров.

Боковушки в плацкарте

Длина боковушек является вполне приемлемой - 172 сантиметра (верхняя) и 175 сантиметров (нижняя). Проблема этого типа полок заключается в другом. Речь идет о ширине.

“С шириной снова подстава - стандартная полка в основном «купе» 60 см, «боковушки» намного уже. Нижние - на 5 см, верхние – на целых 7! То есть верхняя «боковушка» рассчитана на очень подтянутых низкорослых пассажиров, любящих спать на боку”, - сообщает канал “Душевный шагомер”.

Как РЖД заботится о пассажирах

Сейчас в России выпускаются плацкартные вагоны, в которых длина полок в “купейном отсеке” достигает 188 сантиметров, а боковушек - 184 сантиметра. Такие поезда курсируют по маршрутам Москва-Анапа, Москва-Ростов-на-Дону.

Личный опыт

Если мне приходится ездить в плацкарте, то всегда выбираю боковушки. На них мне более комфортно, чем в “купейном отсеке”. Перед покупкой билета тщательно изучаю схему вагона, что позволяет выбрать нормальные места.

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