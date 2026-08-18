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Тест влажной салфеткой и правило 4,5 см: петербуржцам рассказали, как выбрать школьный рюкзак

Опубликовано: 18 августа 2026 16:51
 Проверено редакцией
Тест влажной салфеткой и правило 4,5 см: петербуржцам рассказали, как выбрать школьный рюкзак
Тест влажной салфеткой и правило 4,5 см: петербуржцам рассказали, как выбрать школьный рюкзак
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Никогда не берите портфель «на вырост».

Сбор ребенка в школу — тот еще квест. Нужна форма, канцелярия и, конечно, портфель. Именно от него зависят комфорт, осанка и здоровье спины.

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти рассказал, как выбрать правильный ранец и не навредить ребенку.

Ранец или рюкзак: в чем разница?

Многие путают эти понятия, но разница принципиальна. У ранца корпус жесткий, а у рюкзака — мягкий.

Для младшеклассников (1–3 класс) покупайте только ранец. Его твердый каркас держит форму и защищает позвоночник от перегрузок. Переходить на мягкие рюкзаки можно не раньше 4 класса.

При выборе смотрите на детали:

  • Ортопедическая спинка. Ищите модель с мягкими «дышащими» подушечками.
  • Широкие лямки. Оптимальная ширина — 4–4,5 см. Узкие лямки будут врезаться в плечи и давить.

Подбираем размер и вес

Никогда не берите портфель «на вырост». Он должен сидеть строго по фигуре.

Верхний край ранца должен быть на уровне плеч, а нижний — на уровне поясницы. Портфель не должен свисать ниже талии и ббить по бедрам при ходьбе.

Пустой ранец не должен быть тяжелым:

  • Для начальной школы — до 700 граммов.
  • Для средних и старших классов — до 1 килограмма.

Безопасность и проверка качества

Ребенок часто возвращается домой в сумерках. На ранце обязательно должны быть светоотражатели, причем со всех сторон: спереди, сбоку и на лямках.

Ткань выбирайте прочную и водоотталкивающую. Простой лайфхак при покупке: проведите по материалу влажной салфеткой.

Если она окрасилась — ткань некачественная, лучше отказаться от покупки. И обязательно ищите на этикетке возрастную маркировку.

Сколько должен весить собранный портфель?

Главное правило: ранец со всеми учебниками и тетрадями не должен превышать 10% от веса самого ребенка.

Ориентируйтесь на следующие нормы:

  • 1–2 класс: до 1,5 кг.
  • 3–4 класс: до 2,5 кг.
  • 5–6 класс: до 3 кг.
  • 7–8 класс: до 3,5 кг.
  • 9–11 класс: до 4,5 кг.

Чтобы снизить вес, договоритесь с учителем. Гуашь, пластилин и альбомы для рисования можно хранить в классе.

Как правильно носить и укладывать ранец

Купить правильный ранец — это полдела. Важно правильно его использовать:

  1. Носить только на двух лямках. При привычке носить портфель на одном плече быстро развивается искривление позвоночника.
  2. Тяжелое — к спине. Самые большие и тяжелые учебники кладите ближе к задней стенке. Так нести груз будет намного проще.
  3. Используйте нагрудный ремень. Если на лямках есть передняя застежка, застегивайте ее. Она фиксирует ранец и снимает нагрузку с поясницы.

Не экономьте на удобстве и обязательно примеряйте ранец в магазине вместе с ребенком!

Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленобласть вошла в топ-10 регионов по школьным расходам.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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