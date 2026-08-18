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Передвиньте 1 цифру, чтобы равенство стало верным — задачка, где отличники вылетают с позором

Опубликовано: 18 августа 2026 15:13
 Проверено редакцией
Передвиньте 1 цифру, чтобы равенство стало верным — задачка, где отличники вылетают с позором
Передвиньте 1 цифру, чтобы равенство стало верным — задачка, где отличники вылетают с позором
Городовой ру
Переставьте одну цифру в примере 30 − 33 = 3, чтобы равенство стало верным. Короткие головоломки помогают держать мозг в тонусе.

Математические задачи на перестановку цифр — отличный способ встряхнуть мозг и проверить гибкость мышления. Они требуют нестандартного подхода и внимания к деталям. ИА AmurMedia предлагает решить пример, который на первый взгляд кажется простым, но не все находят верное решение.

Условие

30 − 33 = 3

Равенство явно неверное. Ваша задача — переместить всего одну цифру в другое место (в начало, в конец или в другой элемент), чтобы пример стал математически правильным. Время на размышление — 60 секунд.

Как найти правильный ответ

Нужно взять вторую тройку из числа 33 и перенести её в число 30. Тогда 30 превращается в 33, а из 33 остаётся 3. В результате получается выражение: 33 − 3 = 30. Это верное равенство.

Почему полезны такие задачи

Подобные головоломки тренируют внимание, гибкость ума и способность находить нестандартные решения. Даже если не уложиться в отведённое время, сам процесс поиска вариантов уже развивает мозг. Регулярные тренировки помогают быстрее принимать решения в нестандартных ситуациях и лучше концентрироваться.

Вывод

Головоломка решается одним движением: перенесите цифру 3 так, чтобы получить 33 − 3 = 30. Такие задания развивают гибкость мышления и тренируют внимание.

Решите также ещё один простой математический пример, который ставит всех взрослых в тупик.

Автор:
Евгения Сухова
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