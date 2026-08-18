Городовой / Новости Петербурга / Шторм на пороге: ветер 15 м/с, грозы и затопленные улицы накроют Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Под тяжестью плодов сломалась ветка: агроном Ксения Давыдова рассказала, как помочь дереву — важно действовать быстро Новости Петербурга
Паутина в воздухе, кофе на веранде и +20 на градуснике: когда Балтика пропустит бабье лето в Петербург Новости Петербурга
Жарим рыбу без брызг и запахов: простые лайфхаки — и готовлю без стресса и лишней уборки Полезное
Тест влажной салфеткой и правило 4,5 см: петербуржцам рассказали, как выбрать школьный рюкзак Новости Петербурга
Короче на 15 сантиметров: эти полки в поезде не стоит брать даже бесплатно - проводники не расскажут Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Шторм на пороге: ветер 15 м/с, грозы и затопленные улицы накроют Петербург

Опубликовано: 18 августа 2026 15:53
 Проверено редакцией
Шторм на пороге: ветер 15 м/с, грозы и затопленные улицы накроют Петербург
Шторм на пороге: ветер 15 м/с, грозы и затопленные улицы накроют Петербург
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Петербуржцев предупреждают, что на город идут ливни и сильный ветер.

Лето в Петербурге быстро подходит к концу. Уже 19 августа погода резко испортится. В городе объявили «жёлтый» уровень опасности, сообщает Смольный.

Что происходит с погодой?

Своё действие начинает очередной атлантический циклон. Он несёт в регион дожди и похолодание.

Весь день 19 августа в Петербурге будут греметь грозы. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Синоптики предупреждают: дожди будут идти до самого утра 20 августа, местами — очень сильные.

«Жёлтый» уровень означает, что погода потенциально опасна.

Как переждать непогоду: советы спасателей

МЧС просит горожан по возможности оставаться дома или в офисе. Если ливень застал вас на улице, соблюдайте простые правила:

  • Не спускайтесь под землю. Подземные переходы и подвалы затапливает первыми. Укрывайтесь в любых зданиях выше уровня улицы.
  • Водителям — осторожнее. Не пытайтесь проехать глубокие лужи. Если машина начинает тонуть, срочно выходите и ищите возвышенность.

Город готовится к осени

Коммунальщики больше не поливают дороги. Теперь их главная задача — защитить Петербург от затоплений.

Службы чистят стоки и бордюры от мусора и опавших листьев, чтобы вода свободно уходила в канализацию. Только за последнюю неделю с улиц вывезли больше тысячи тонн грязи и опавшей листвы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на Петербург надвигается циклон, который поделит регион пополам.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью