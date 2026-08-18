Шторм на пороге: ветер 15 м/с, грозы и затопленные улицы накроют Петербург

Лето в Петербурге быстро подходит к концу. Уже 19 августа погода резко испортится. В городе объявили «жёлтый» уровень опасности, сообщает Смольный.
Что происходит с погодой?
Своё действие начинает очередной атлантический циклон. Он несёт в регион дожди и похолодание.
Весь день 19 августа в Петербурге будут греметь грозы. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Синоптики предупреждают: дожди будут идти до самого утра 20 августа, местами — очень сильные.
«Жёлтый» уровень означает, что погода потенциально опасна.
Как переждать непогоду: советы спасателей
МЧС просит горожан по возможности оставаться дома или в офисе. Если ливень застал вас на улице, соблюдайте простые правила:
- Не спускайтесь под землю. Подземные переходы и подвалы затапливает первыми. Укрывайтесь в любых зданиях выше уровня улицы.
- Водителям — осторожнее. Не пытайтесь проехать глубокие лужи. Если машина начинает тонуть, срочно выходите и ищите возвышенность.
Город готовится к осени
Коммунальщики больше не поливают дороги. Теперь их главная задача — защитить Петербург от затоплений.
Службы чистят стоки и бордюры от мусора и опавших листьев, чтобы вода свободно уходила в канализацию. Только за последнюю неделю с улиц вывезли больше тысячи тонн грязи и опавшей листвы.
Ранее «Городовой» рассказывал, что на Петербург надвигается циклон, который поделит регион пополам.