На западе +12 и ливни, на востоке +22 и грозы: на Петербург надвигается циклон, который поделит регион пополам

Синоптики оказались правы: на регион действительно идет мощный непогожий фронт. В среду погода покажет свой жесткий характер. Дожди зарядят на весь день, а ветер будет сбивать с ног.
Откуда прилетел ненастный гости и куда он денонощно мчит?
Циклон сформировался над Беларусью. Сейчас он держит путь на север — прямо через Новгородскую и Ленинградскую области.
Задерживаться у нас вихрь не планирует. Уже в четверг он улетит дальше, к Белому морю, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Но даже за одни сутки он успеет наделать делов.
Петербург зальет водой: третья часть нормы за один день
Среда будет очень мокрой. Дождь планирует идти практически без перерывов.
За сутки в Петербурге может выпасть от 20 до 30 мм осадков. Чтобы вы понимали масштаб: ровно столько же выпало в городе за все прошедшие две недели июля.
По сути, за один день мы получим сразу треть месячной нормы воды.
Область поделится пополам: где-то холод, а где-то грозы
Циклон буквально разрежет Ленинградскую область на два разных климатических пояса:
- Западные районы: здесь будет прохладно, всего +12…+17 °C, и затяжной сильный дождь.
- Восточные районы: тут воздух прогреется до +17…+22 °C, но вместе с теплом придут гром и молнии.
Ладогу ждет настоящий шторм
Ближе к обеду начнет сильно раздувать. Ветер сменит направление на северо-западное и западное.
Сложнее всего придется южному берегу Ладожского озера. Порывы ветра там будут достигать 20 метров в секунду. Это опасное значение: при таком ветре могут падать сухие ветки и ломаться слабые конструкции.
Ранее «Городовой» рассказывал, как южный циклон испортит погоду в Петербурге.