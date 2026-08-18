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На западе +12 и ливни, на востоке +22 и грозы: на Петербург надвигается циклон, который поделит регион пополам

Опубликовано: 18 августа 2026 11:59
 Проверено редакцией
На западе +12 и ливни, на востоке +22 и грозы: на Петербург надвигается циклон, который поделит регион пополам
На западе +12 и ливни, на востоке +22 и грозы: на Петербург надвигается циклон, который поделит регион пополам
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Циклон принесет в Петербург полмесячную норму воды.

Синоптики оказались правы: на регион действительно идет мощный непогожий фронт. В среду погода покажет свой жесткий характер. Дожди зарядят на весь день, а ветер будет сбивать с ног.

Откуда прилетел ненастный гости и куда он денонощно мчит?

Циклон сформировался над Беларусью. Сейчас он держит путь на север — прямо через Новгородскую и Ленинградскую области.

Задерживаться у нас вихрь не планирует. Уже в четверг он улетит дальше, к Белому морю, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Но даже за одни сутки он успеет наделать делов.

Петербург зальет водой: третья часть нормы за один день

Среда будет очень мокрой. Дождь планирует идти практически без перерывов.

За сутки в Петербурге может выпасть от 20 до 30 мм осадков. Чтобы вы понимали масштаб: ровно столько же выпало в городе за все прошедшие две недели июля.

По сути, за один день мы получим сразу треть месячной нормы воды.

Область поделится пополам: где-то холод, а где-то грозы

Циклон буквально разрежет Ленинградскую область на два разных климатических пояса:

  • Западные районы: здесь будет прохладно, всего +12…+17 °C, и затяжной сильный дождь.
  • Восточные районы: тут воздух прогреется до +17…+22 °C, но вместе с теплом придут гром и молнии.

Ладогу ждет настоящий шторм

Ближе к обеду начнет сильно раздувать. Ветер сменит направление на северо-западное и западное.

Сложнее всего придется южному берегу Ладожского озера. Порывы ветра там будут достигать 20 метров в секунду. Это опасное значение: при таком ветре могут падать сухие ветки и ломаться слабые конструкции.

Ранее «Городовой» рассказывал, как южный циклон испортит погоду в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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