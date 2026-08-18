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Давление упадет, а дожди зарядят: синоптик объяснил, как южный циклон испортит погоду в Петербурге

Опубликовано: 18 августа 2026 09:20
 Проверено редакцией
Давление упадет, а дожди зарядят: синоптик объяснил, как южный циклон испортит погоду в Петербурге
Давление упадет, а дожди зарядят: синоптик объяснил, как южный циклон испортит погоду в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербург накрывает южный циклон.

Погода в Северной столице снова испортилась. В регион пробирается мокрый и капризный южный циклон. Его центр окажется над Белоруссией, но тучи дотянутся до нас.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем канале, к чему готовиться петербуржцам в ближайшие дни.

Что ждет нас сегодня

Вторник начался неплохо, кое-где даже проглядывает солнце. Но расслабляться не стоит. Уже после обеда небо затянет тучами и пойдут кратковременные дожди.

Температура воздуха пока держится на комфортном уровне:

  • В Петербурге обещают от +18° до +20°.
  • В Ленинградской области — от +16° до +21°.

Ветер будет слабым, южным. Атмосферное давление опустилось до 750 мм ртутного столба. Это ниже нормы, поэтому метеочувствительные люди могут почувствовать легкую слабость или головную боль.

В среду зарядит настоящий ливень

Завтра сухих мест в городе не останется. Циклон заработает в полную силу. Дожди будут идти весь день, временами — очень сильные.

Вместе с сыростью придет и похолодание:

  • Ночью столбики термометров упадут до +12…+14°.
  • Днем воздух прогреется максимум до +15…+17°.

Чем опасны южные циклоны?

Южные циклоны — известные «водоносы». Они зачерпывают много влаги над теплыми морями и несут ее на север.

Когда эта масса сталкивается с прохладным воздухом, выпадает огромное количество осадков. Сухая погода вернется в город только ближе к концу недели, когда циклон уйдет дальше.

Ранее «Городовой» рассказывал, как южный циклон устроит Петербургу погодные качели.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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