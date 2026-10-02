Боеприпасы, раскопки и вантовый мост: под Петербургом начинают строить КАД-2

Проект окончательно вышел из кабинетов на стройплощадку.

Вокруг Санкт-Петербурга начали готовить землю под новую окружную магистраль — КАД-2, сообщает Минтранс.

Куда пойдет дорога и какой она будет

Первый этап строительства — это 80 километров новой трассы. Дорога пройдет от платной магистрали М-11 «Нева» до деревни Кузьмолово (трасса на Матоксу).

Это будет современная четырехполосная магистраль — по две полосы в каждую сторону. На первом участке построят:

7 транспортных развязок,

42 моста и путепровода,

Гигантский вантовый мост через Неву длиной 1,27 км.

Раскопки и эхо войны: почему проект затянулся

Получить разрешение на стройку получилось не с первого раза. В июле Госэкспертиза завернула проект, пишет "ДП".

Причина — археологические находки. На пути будущей дороги ученые нашли древнее селище XVII века «Березовка-1» и фрагменты старого тракта того же времени.

Проектировщикам пришлось переделать документы и доказать, что стройка не уничтожит историческое наследие. В августе проект согласовали со второй попытки.

Но и это не всё. Дорога проходит по местам тяжелых боев Великой Отечественной войны. Поэтому перед заездом тяжелой техники всю территорию должны тщательно проверить поисковики и саперы.

Что делают на площадке прямо сейчас

Сейчас идет так называемая подготовка территории. Строители не кладут асфальт, а создают для этого условия:

Освобождают и расчищают землю. Укрепляют слабые и болотные грунты. Переносят в безопасные места инженерные сети — трубы, провода и газопроводы.

Зачем Петербургу нужна КАД-2

Главная задача КАД-2 — забрать на себя весь транзитный транспорт. Проезжающие мимо большегрузы больше не будут заезжать на «старую» КАД и загружать городские выезды.

Дополнительные факты о КАД-2

Она будет платной. Проектом занимается госкомпания «Автодор», поэтому за проезд по новым участкам, скорее всего, придется платить (по аналогии с М-11).

Проектом занимается госкомпания «Автодор», поэтому за проезд по новым участкам, скорее всего, придется платить (по аналогии с М-11). Сроки. Первые машины должны поехать по стартовому участку ориентировочно в 2027–2028 годах.

Первые машины должны поехать по стартовому участку ориентировочно в 2027–2028 годах. Общий масштаб. В будущем КАД-2 станет еще длиннее и в итоге обогнет Петербург с юга и востока, полностью замкнув новое кольцо.

Проект стартовал. Совсем скоро у водителей появится удобная альтернатива для быстрого объезда мегаполиса.

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