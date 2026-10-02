Глубоко, мокро и дорого: за что рабочим подземелий Петербурга готовы платить до 220 тысяч

В Петербурге подземка переживает новый этап. Город активно строит новые станции и обновляет старые.
Объемы большие, а людей под землей не хватает. Из-за этого компании готовы платить рабочим и инженерам очень солидные деньги.
Деньги под землей: зарплаты в Петербурге
Основной строитель метро в городе — компания «Метрострой Северной Столицы». Зарплаты здесь заметно выше средних по городу:
- Рабочие специальности: от 100 000 до 160 000 рублей на руки.
- Проходчики (те, кто вручную и техникой пробивает тоннели): до 210 000 рублей. Если работать вахтовым методом — до 220 000 рублей, пишет РИА Недвижимость.
- Инженеры и мастера: от 120 000 до 180 000 рублей.
Сверху обычно идут соцпакет, спецодежда, горячее питание на сменах и доплаты за вредные или тяжелые условия труда.
Кого ищут в первую очередь?
Дефицит кадров есть почти по всем рабочим направлениям. Особенно сильно не хватает:
- Проходчиков и горных мастеров;
- Сварщиков и электромонтажников;
- Механиков и бетонщиков.
Причина проста: метростроевцев переманивают другие крупные стройки, заводы и промышленные гиганты. За хорошего специалиста идет настоящая охота.
Почему в Петербурге строить сложнее, чем в Москве
Петербургское метро — одно из самых глубоких в мире. И одно из самых трудных для строительства.
Здесь строители сталкиваются с коварными грунтами: плывунами, грунтовыми водами и твердыми кембрийскими глинами. Работа требует максимальной осторожности и опыта.
Отсюда и спрос на квалифицированных людей, которые умеют обращаться со сложными тоннелепроходческими щитами и тяжелой техникой.
А что в Москве и регионах?
В Москве стройка идет еще быстрее, а зарплаты там традиционно выше:
- Сварщики высокой квалификации получают в среднем 200 000 рублей, а максимум доходит до 300 000 рублей.
- Электромонтажники могут рассчитывать на 175 000–250 000 рублей.
- Проектировщики тоннелей зарабатывают до 280 000 рублей в месяц.
Метро в России сейчас есть всего в семи городах: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге.
Также строят метротрам в Красноярске. Кадров не хватает везде, поэтому специалисты часто ездят между городами на самые выгодные проекты.
Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург пробивает путь к новым станциям.