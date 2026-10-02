Глубоко, мокро и дорого: за что рабочим подземелий Петербурга готовы платить до 220 тысяч

Строительство метро в Петербурге — это сложная, тяжелая, но очень денежная работа.

В Петербурге подземка переживает новый этап. Город активно строит новые станции и обновляет старые.

Объемы большие, а людей под землей не хватает. Из-за этого компании готовы платить рабочим и инженерам очень солидные деньги.

Деньги под землей: зарплаты в Петербурге

Основной строитель метро в городе — компания «Метрострой Северной Столицы». Зарплаты здесь заметно выше средних по городу:

Рабочие специальности: от 100 000 до 160 000 рублей на руки.

от 100 000 до 160 000 рублей на руки. Проходчики (те, кто вручную и техникой пробивает тоннели): до 210 000 рублей. Если работать вахтовым методом — до 220 000 рублей, пишет РИА Недвижимость.

до 210 000 рублей. Если работать вахтовым методом — до 220 000 рублей, пишет РИА Недвижимость. Инженеры и мастера: от 120 000 до 180 000 рублей.

Сверху обычно идут соцпакет, спецодежда, горячее питание на сменах и доплаты за вредные или тяжелые условия труда.

Кого ищут в первую очередь?

Дефицит кадров есть почти по всем рабочим направлениям. Особенно сильно не хватает:

Проходчиков и горных мастеров;

Сварщиков и электромонтажников;

Механиков и бетонщиков.

Причина проста: метростроевцев переманивают другие крупные стройки, заводы и промышленные гиганты. За хорошего специалиста идет настоящая охота.

Почему в Петербурге строить сложнее, чем в Москве

Петербургское метро — одно из самых глубоких в мире. И одно из самых трудных для строительства.

Здесь строители сталкиваются с коварными грунтами: плывунами, грунтовыми водами и твердыми кембрийскими глинами. Работа требует максимальной осторожности и опыта.

Отсюда и спрос на квалифицированных людей, которые умеют обращаться со сложными тоннелепроходческими щитами и тяжелой техникой.

А что в Москве и регионах?

В Москве стройка идет еще быстрее, а зарплаты там традиционно выше:

Сварщики высокой квалификации получают в среднем 200 000 рублей, а максимум доходит до 300 000 рублей.

Электромонтажники могут рассчитывать на 175 000–250 000 рублей.

Проектировщики тоннелей зарабатывают до 280 000 рублей в месяц.

Метро в России сейчас есть всего в семи городах: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге.

Также строят метротрам в Красноярске. Кадров не хватает везде, поэтому специалисты часто ездят между городами на самые выгодные проекты.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург пробивает путь к новым станциям.