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Картошка перед жаркой: 1 трюк — золотистая корочка как в ресторане, а внутри нежнее сливочное масло

Опубликовано: 18 августа 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Картошка перед жаркой: 1 трюк — золотистая корочка как в ресторане, а внутри нежнее сливочное масло
фото legion-media
Раскрываем главный секрет хрустящего картофеля

Жареная картошка — тот самый гарнир, который моментально собирает всех у стола. Но вместо аппетитной корочки нередко получаются слипшиеся ломтики без характера.

На самом деле дело не в сорте или сковороде: всё решают пара простых приёмов, которые займут считанные минуты.

Что убивает хруст

Главная причина неудачной жарки — крахмал на поверхности ломтиков. При нагреве он превращается в клейкую плёнку, из‑за которой кусочки слипаются, а корочка не образуется. Поэтому первый шаг — смыть лишний крахмал: нарезанный картофель промывают в холодной воде, пока жидкость не станет прозрачной.

Как добиться идеальной текстуры: базовые правила

  • Промойте нарезанный картофель в холодной воде до прозрачности жидкости — так уйдёт лишний крахмал.
  • Тщательно обсушите ломтики полотенцем: любая влага понижает температуру масла и запускает тушение вместо жарки.
  • Разогрейте сковороду с маслом до лёгкого дымка и только потом выкладывайте картофель.
  • Не накрывайте крышкой первые 10 минут и солите за 3–4 минуты до конца — так ломтики останутся сочными внутри и хрустящими снаружи.

Короткий вывод

Хрустящая жареная картошка — не магия, а результат простых, но обязательных шагов. Главное — убрать крахмал, высушить ломтики и не торопиться с солью. Соблюдая эти правила, легко получить гарнир с ресторанной текстурой прямо на домашней кухне.

Личный опыт автора

Раньше картошка у меня постоянно слипалась, сколько ни старалась. После того как стала промывать и тщательно сушить ломтики, результат заметно улучшился. Теперь этот гарнир — один из любимых в семье, и его всегда просят добавить.

Ранее «Городовой» рассказывал, как правильно варить пшенную кашу.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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