Вечером окунаю кухонные полотенца и прихватки в этот раствор — утром достаю ослепительно чистыми: бытовой лайфхак

Новости по теме

Муж больше не боится носить белое: желтые пятна от пота отстирываю на раз-два – беру вместо отбеливателя эти аптечные средства

Перейти

Замочила раз в год в "волшебном" растворе – и кухонные полотенца белее снега на Эльбрусе: всю грязь и жир как ливнем смоет

Перейти

Картошка перед жаркой: 1 трюк — золотистая корочка как в ресторане, а внутри нежнее сливочное масло

Перейти

Берем соль, уксус и губку: россиянки очарованы новым раствором – всегда теперь добавляют

Перейти

С пятнами на одежде не морочусь – складываю в пакет и отправляю в микроволновку: вещи чище, чем после химчистки

Перейти