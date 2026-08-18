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Вечером окунаю кухонные полотенца и прихватки в этот раствор — утром достаю ослепительно чистыми: бытовой лайфхак

Опубликовано: 18 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Вечером окунаю кухонные полотенца и прихватки в этот раствор — утром достаю ослепительно чистыми: бытовой лайфхак
Вечером окунаю кухонные полотенца и прихватки в этот раствор — утром достаю ослепительно чистыми: бытовой лайфхак
Городовой ру
Чистота полотенец без проблем и танцев с бубнами

Кухонные полотенца и прихватки со временем утрачивают свой первоначальный вид, на них появляются трудноудаляемые загрязнения. Существует эффективный метод, позволяющий восстановить белизну и свежесть текстильных изделий.

Как приготовить средство

Для приготовления специального раствора потребуется 5 литров кипятка, 1 стакан стирального порошка, 2 столовые ложки отбеливателя и 1 столовая ложка подсолнечного масла. Эти компоненты образуют концентрированный раствор, способный глубоко проникать в структуру ткани.

Растворите порошок и отбеливатель в воде, затем добавьте масло. Тщательно перемешайте полученный раствор.

Инструкция по применению

Поместите в состав полотенца и прихватки, закройте емкость крышкой и оставьте на ночь. Утром вы обнаружите, что на полотенцах и прихватках полностью отсутствуют следы нагара и жирных пятен.

Этот метод эффективен для удаления как застарелых загрязнений, так и различных видов пятен с полотенец, возвращая им вид новых изделий.

Ранее мы рассказали, как избавиться от пятен на одежде пои помощи пакета и микроволновой печи.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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